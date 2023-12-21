Как приготовить оладьи на кефире: идеальный рецепт для завтрака

Оладьи — одно из любимых блюд многих людей. Эти легкие блинчики можно подать с самыми разными добавками: от классической сметаны до сладкого варенья или свежих фруктов.

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Оладьи на кефире — это универсальное блюдо, идеальное для завтрака или уютного вечернего чаепития. Экспериментируйте с различными ингредиентами и наслаждайтесь замечательным вкусом, пишет Redpost.

Ингредиенты

1 стакан кефира;

1,5–2 стакана муки;

1 яйцо;

2–3 столовые ложки сахара;

0,5 чайной ложки соды;

щепотка соли;

растительное масло для обжаривания.

Приготовление

Шаг 1. Смешайте в одной миске кефир, яйцо, сахар и соль. В отдельной емкости соедините муку с содой.

Шаг 2. Не спеша соедините ингредиенты, тщательно размешивая до гладкой массы.

Шаг 3. Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла и ложкой выкладывайте тесто. Обжарьте оладьи до золотистого цвета по 1–2 минуты с каждой стороны.

Подавайте оладьи горячими, добавив к ним то, что вам больше всего нравится.

Альтернативные варианты:

Можно добавить в тесто ягоды для дополнительного вкуса. Попробуйте добавить в тесто какао или шоколадные кусочки. Используйте цельнозерновую муку вместо белой и замените сахар на мед или стевию.

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