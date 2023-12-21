Как приготовить оладьи на кефире: идеальный рецепт для завтрака
Оладьи — одно из любимых блюд многих людей. Эти легкие блинчики можно подать с самыми разными добавками: от классической сметаны до сладкого варенья или свежих фруктов.
Оладьи на кефире — это универсальное блюдо, идеальное для завтрака или уютного вечернего чаепития. Экспериментируйте с различными ингредиентами и наслаждайтесь замечательным вкусом, пишет Redpost.
Ингредиенты
- 1 стакан кефира;
- 1,5–2 стакана муки;
- 1 яйцо;
- 2–3 столовые ложки сахара;
- 0,5 чайной ложки соды;
- щепотка соли;
- растительное масло для обжаривания.
Приготовление
Шаг 1. Смешайте в одной миске кефир, яйцо, сахар и соль. В отдельной емкости соедините муку с содой.
Шаг 2. Не спеша соедините ингредиенты, тщательно размешивая до гладкой массы.
Шаг 3. Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла и ложкой выкладывайте тесто. Обжарьте оладьи до золотистого цвета по 1–2 минуты с каждой стороны.
Подавайте оладьи горячими, добавив к ним то, что вам больше всего нравится.
Альтернативные варианты:
- Можно добавить в тесто ягоды для дополнительного вкуса.
- Попробуйте добавить в тесто какао или шоколадные кусочки.
- Используйте цельнозерновую муку вместо белой и замените сахар на мед или стевию.
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