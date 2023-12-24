Яблочный пирог с корицей и ликером: рецепт ароматной выпечки
Яблочный пирог считается один из самых простых и популярных десертов, который хочется приготовить еще.
Готовится такой пирог легко и просто, а результат не оставит вас равнодушным. Яблочный пирог от шеф-повара Кертиса Стоуна с корицей — восхитительный способ побаловать вкусной выпечкой всю семью. Пишет Taste.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка сахара;
- 20 г несоленого сливочного масла
- 500–550 г кисло-сладких яблок, очищенных от кожицы и сердцевины, разрезанных на 8 долек, затем нарезанных ломтиками толщиной 1/2 см;
- 2 столовые ложки "Гран Марнье" или другого апельсинового ликера;
- 1,25 стакана обычной муки;
- 1 стакан сахарной пудры;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 3/4 чайной ложки молотой корицы;
- 1 стакан растительного масла;
- 1 стакан цельного молока;
- 2 больших яйца;
- 1 чайная ложка сахарной пудры (дополнительно для посыпки);
- цедра одного апельсина;
- 5 г ванили;
- 1 стакан густых сливок.
Приготовление
Шаг 1. Поместите решетку в центр духовки и разогрейте ее до 180°С с принудительной конвекцией. Смажьте разъемную форму диаметром 23 см 20 г сливочного масла.
Шаг 2. В средней миске перемешайте яблоки с ликером и отложите в сторону.
Шаг 3. В другой миске среднего размера смешайте муку, сахарную пудру, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы. В большой миске смешайте масло, молоко, яйца, цедру апельсина и ваниль. Соедините все ингредиенты, чтобы получилось гладкое тесто.
Шаг 4. Переложите 1 стакан теста в небольшую миску и добавьте оставшуюся муку. Взбейте яичные желтки с оставшимся тестом в большой миске, чтобы они смешались. Добавьте яблоки. Переложите яблочное тесто в подготовленную форму и, используя лопатку, распределите массу ровным слоем и нажмите на яблоки, чтобы они погрузились в тесто. Равномерно вылейте оставшееся тесто. В небольшой миске взбейте оставшуюся сахарную пудру и 1/2 чайной ложки корицы, а затем равномерно посыпьте ею тесто.
Шаг 5. Выпекайте 50 минут или до тех пор, пока шпажка, воткнутая в центр пирога, не будет выходить чистой, а верх не станет золотисто-коричневым. Переложите форму на решетку и остудите в течение 15 минут. Проведите ножом по бокам пирога и достаньте пирог из формы. Остудите еще примерно 30 минут, посыпьте сахарной пудрой.
Шаг 6. Чтобы приготовить взбитые сливки, в средней миске взбейте сливки и сахарную пудру до густоты. Для подачи разрежьте яблочный пирог на дольки и подавайте с щедрой порцией взбитых сливок.
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