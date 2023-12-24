"Немного Скрудж": бабушка, которая берет с семьи деньги за ужин на Рождество, подняла цену

В оплату за празднование Рождества входит питание на несколько дней. Семья получает мини-шведский стол с сэндвичами, ужин из жареной индейки со всеми гарнирами и четырьмя десертами.

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Жительница Великобритании из Кардиффа, которая каждый год берет с семьи плату за рождественский ужин, решила повысить цены. Плату она взымает даже со своих маленьких внуков, сообщает Metro.

63-летняя Кэролайн Даддридж уже семь лет просит своих родственников внести свой вклад в празднование Рождества. В преддверии праздника она заявила, что намерена продолжить традицию, но повысила ставки на 2023 год.

В прошлом году она взяла со своих двух сыновей 15 фунтов (715 грн. — ред.), но три дочери заплатили только 10 фунтов (477 грн. — ред.), потому что у них была работа на неполный день.

Ее четверо внуков старше пяти лет внесли по 5 фунтов стерлингов каждый, а у двоих детей младше пяти лет через родителей попросили 2,50 фунта стерлингов.

"Я подняла цены для девочек в этом году на 2 фунта, потому что меня немного упрекали люди в том, что я проявляю сексизм. Я не уверена, что это покроет стоимость за обед на Рождество, потому что, когда вы покупаете несколько продуктов, это обходится примерно в 30 или 40 фунтов. Это — не рождественские штучки, а обычный шопинг", — объяснила свое решение Кэролайн.

Фото: Служба новостей Уэльса

Бабушка сказала, что брать деньги с ее семьи "легко" и что это "важный урок для детей", чтобы они научились обращаться с деньгами и не быть расточительными.

В стоимость ее услуг входит питание на несколько дней. Семья получает мини-шведский стол с сэндвичами, ужин из жареной индейки или орехов со всеми гарнирами и четырьмя десертами на Рождество, а также полный шведский стол 26 декабря.

Кэролайн утверждает, что это "хорошее соотношение цены и качества", и настаивает, что она работает над тем, чтобы питание было максимально экономным.

"Я также готовлю еду для своих родителей и приношу ее им – теперь им кажется, что это слишком много для меня", — рассказала она.

Женщина просит своих родственников отправлять деньги до 1 декабря каждого года.

Фото: Служба новостей Уэльса

Она сказала, что это помогает ей "отслеживать отставших", добавив: "Я захожу в свой банковский счет и проверяю, кто заплатил за рождественский ужин в ноябре".

Ее пятеро детей в возрасте от 24 до 37 лет и их половинки всегда отдают деньги, несмотря на жалобы.

Кэролайн Даддридж рассказала, что, хотя некоторые называют ее "немного Скруджем", а многие считают, что это отличная идея.

Напомним, ранее Фокус писал о бабушке из французского городка Компьен, которая случайно узнала, что старая икона на ее кухне стоит почти 27 миллионов долларов.