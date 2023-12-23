"Последняя капля": женщина выгнала ленивого мужа и сына из дома за три дня до Рождества

Недовольная жена и мать дошла до точки кипения в связи с ленью мужа и сына, выгнав их из дома незадолго до праздника и запретив возвращаться.

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Женщина очень сильно разозлилась на мужа и сына. В преддверии праздника она выгнала их обоих из дома. Это произошло за три дня до Рождества, сообщает Mirror.

38-летняя женщина призналась, что сложившаяся ситуация стала "последней каплей", которая довела ее до крайности и разожгла вражду между ней, ее 41-летним мужем и 13-летним сыном.

"Вечно я умоляю мужа больше делать по дому, но он продолжает оставаться ленивым ребенком. Он делает минимум, когда я его заставляю, и все. И наш сын у него учится. Не занимается домашними делами, не убирает за собой, а ждет, что его 15-летняя сестра все сделает", — поделилась женщина.

Она рассказала, как ее муж и сын, отвергаю все просьбы о помощи. Накануне, дочь пригласила подругу и своего парня к себе домой. Женщина позвонила мужу и попросила его и сына прибраться перед их приездом. Однако, они ничего не сделали и в доме царил беспорядок: "Я никогда в жизни не чувствовала себя так неловко. Подруга улыбнулась и обменялась со парнем взглядами. Минут через 20 они ушли".

Отсутствие уважения со стороны мужа и сына привело ее в ярость, поэтому женщина сказала им обоим уйти и не возвращаться, пока не научатся быть уважительными и помогать по дому.

"С тех пор мой сын звонил мне из мотеля, где они с мужем остановились, и умолял впустить его обратно. Я сказала ему, что об этом он может снова спросить меня в 2024 году, и я, возможно, передумаю. Им запрещено являться на Рождество и Новый год. Думаю, мой сын тогда вернется, а муженек — еще не уверена", — поделилась 38-летняя жена и мать.

Она призналась, что, хотя и считает свой поступок правильным, ее мама и сестра были категорически против ее решения, особенно учитывая время года: "Они думают, что я слишком сурова, особенно к своему сыну. Но я преподала им серьезный сигнал для пробуждения. И на данный момент мне плевать на мужа".

В социальной сети, прочитав эту историю, один пользователь написал: "Вы не можете научить своего сына быть порядочным человеком и убирать за собой. Если ваш сын откажется следовать правилам, он может остаться с отцом".

Другой читатель поддержал такое суровое решение: "Пусть сын увидит, каково это — быть взрослым мужчиной. Это — способ отстоять свою позицию".

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерка выгнала из своего дома голого мужчину. Следователи считают, что агрессивный нарушитель закона мог иметь проблемы с психическим здоровьем.