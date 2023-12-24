Тюрьма заменила сторожевых собак стаей бдительных гусей (видео)

По словам сотрудников тюрьмы, у гусей очень хороший слух и они издают громкие звуки всякий раз, когда услышат малейший шорох, тем самым предупреждая охранников об опасности.

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Служба охраны тюрьмы в бразильском штате Санта-Кантарина недавно заменила своих сторожевых собак стаей гусей, которые якобы громко кричат, чтобы не допустить побега заключенных, сообщает Reuters.

В наши дни тюремные комплексы оснащены самыми современными системами обнаружения, которые существенно затрудняют побег заключенных. Тем не менее, независимо от технологических достижений, всегда полезно иметь резервную аналоговую систему обнаружения на случай, если что-то сложное выйдет из строя. Обычно нормой являются охранники и сторожевые собаки, но в некоторых тюрьмах используются маловероятные альтернативы. Например, в нескольких тюрьмах Бразилии сторожевые собаки заменены гусями, которые, по словам сотрудников службы охраны исправительных учреждений, не только столь же эффективны, но и содержание птиц обходится гораздо дешево. Специалисты считают, что у гусей очень хороший слух и они издают громкие звуки всякий раз, когда услышат малейший шорох, тем самым предупреждая охранников об опасности.

"У нас есть электронное наблюдение… и наблюдение за гусями, которые заменили собак. Ночью очень тихо. Как видите, даже днем ​​здесь очень тихо, а ночью тем более… Пространство благоприятствует такому типу безопасности в случае с гусями", — объяснил директор тюрьмы Маркос Роберто де Соуза.

На территории тюрьмы птицы, прозванные "гусиными агентами", патрулируют зеленую зону между внутренним забором тюрьмы и главной внешней стеной. Сотрудники говорят, что бдительность гусей делает их отличными сторожевыми, даже в большей степени, чем собаки.

Бразильские тюрьмы уже как минимум 12 лет полагаются на гусей, чтобы удержать заключенных от побега. Еще в 2011 году тюрьма "Собрал" в Сан-Паулу попала в заголовки международных новостей из-за использования стаи гусей в качестве средства предупреждения охранников о подозрительной активности.

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