Девушка с "самыми большими губами в мире" подарит себе на Рождество новые филлеры (фото)

Модель Андреа Иванова призналась, что в это Рождество побалует себя еще большим количеством наполнителя для губ. А в 2024 году пойдет на дополнительные косметические процедуры, чтобы получить "совершенно новое лицо".

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Андреа Иванова из Болгарии, которая считается женщиной с "самыми большими губами в мире", разочаровала свою семью признанием, что в качестве рождественского подарка решила приобрести еще одну дополнительную порцию филлеров, сообщает Mirror.

Девушка не собирается прекращать делать инъекции в губы в ближайшее время. 26-летняя модель потратила чуть меньше 20 000 фунтов стерлингов (около 954 000 грн — ред.) на свои надутые губы. Сейчас она хочет установить новый рекорд для самых больших щек в мире.

Андреа призналась, что ей "нравится встречать новый год" с новыми процедурами. Она сказала: "Я точно не знаю, сколько денег у меня на лице. Я тратила на это деньги в течение многих лет, поэтому сумма довольно большая".

Однако бывшая студентка-философ утверждает, что ее семья и друзья "обеспокоены" ее здоровьем.

"Семья и родственники думают, что со мной произойдет что-то плохое и что все косметические процедуры могут привести к фатальным последствиям в будущем. Я знаю, что им не нравится моя внешность со всеми этими изменениями, они думают, что я слишком скандальна и не эстетична – но в этом смысле я слишком нравлюсь себе", — заявила Андреа.

В 2024 году ей предстоит пройти дальнейшие процедуры по улучшению лица с помощью большего количества наполнителей.

"Я взрослая и сама решаю, что делать со своим телом. Каждый год я делаю себе в подарок новые филлеры. Я делаю себе новые инъекции гиалуроновой кислоты на Рождество и в канун Нового года. Мне нравится встречать новый год с большим количеством новых процедур и филлеров. Я люблю ходить на эстетические процедуры для лица, это мое любимое занятие. Не могу дождаться следующих процедур на все лицо", — заявила девушка.

Андреа поделилась, что хочет влюбиться, но только в того, кто примет ее и не будет "препятствовать" изменениям ее внешности.

"Если у меня есть отношения с кем-то, и он говорит мне, что ему неудобно идти со мной по улице или появляться в общественных местах, то мы расстанемся. Иногда мне бывает плохо или обидно, поэтому часто приходится искать нового партнера, которому не будет мешать мой внешний вид. Мне хотелось бы безумно и по-настоящему влюбиться и встретить подходящего парня, потому что любовь – это самое прекрасное в этом мире", — сказала Иванова.

Напомним, 11 октября сообщалось, что женщина с самыми большими губами в мире нацелилась на новый рекорд. Андреа Иванова уже потратила около 1600 фунтов стерлингов на филлеры для скул, а также на подбородок, челюсть и губы.