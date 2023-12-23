Кулинарный хит: сырные шарики с грецкими орехами и клюквой
Эти сырные шарики с грецкими орехами и клюквой — идеальный выбор для быстрой, но изысканной рождественской закуски. Они порадуют как вас, так и ваших гостей своим прекрасным вкусом и оригинальным внешним видом, добавляя праздничное настроение к вашему столу.
Рождество — это особенное время, когда каждый хочет удивить своих близких чем-то особенным. Идеальный рецепт для этого — сырные шарики с грецкими орехами и клюквой. Эта закуска не только восхитительна на вкус, но и выглядит на столе очень празднично и элегантно. Быстро и легко приготовить, эти шарики станут изюминкой вашего рождественского стола, пишет Ivona.
Ингредиенты
- Крем-сыр — 200 г
- Тертый острый чеддер — 100 г
- Мелко нарезанные грецкие орехи — 1/2 стакана
- Мелко нарезанная клюква — 1/4 стакана
- Нарезанный зеленый лук — 2 столовые ложки
- Измельченный чеснок — 1 зубчик
- Соль и черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
Приготовление сырной основы:
- В большой миске смешайте крем-сыр с тертым чеддером до получения гладкой массы.
- Добавьте в сырную смесь измельченный чеснок, нарезанный зеленый лук, а также соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
Формирование шариков:
- С помощью чайной ложки или рук формируйте из сырной массы шарики размером с грецкий орех.
Покрытие шариков орехами и клюквой:
- В отдельной миске смешайте мелко нарезанные грецкие орехи и клюкву.
- Окуните каждый шарик в смесь, обеспечивая равномерное покрытие.
Охлаждение закуски:
- Расположите сырные шарики на блюде и поместите в холодильник на 1 час для застывания.
Сервировка:
- Подавайте охлажденные сырные шарики на элегантном блюде или порционных тарелках.
- Эта закуска идеально сочетается с белым вином или легкими алкогольными напитками.
Дополнительные советы:
- Для разнообразия вкуса можно добавить в сырную массу немного мелко нарезанного свежего укропа или петрушки.
- Шарики также можно обвалять в смеси измельченных орехов пекан или миндаля для разнообразия текстуры.
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