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Кулинарный хит: сырные шарики с грецкими орехами и клюквой

закуска, еда, сырные шарики
Фото: ivona | Сырные шарики

Эти сырные шарики с грецкими орехами и клюквой — идеальный выбор для быстрой, но изысканной рождественской закуски. Они порадуют как вас, так и ваших гостей своим прекрасным вкусом и оригинальным внешним видом, добавляя праздничное настроение к вашему столу.

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Рождество — это особенное время, когда каждый хочет удивить своих близких чем-то особенным. Идеальный рецепт для этого — сырные шарики с грецкими орехами и клюквой. Эта закуска не только восхитительна на вкус, но и выглядит на столе очень празднично и элегантно. Быстро и легко приготовить, эти шарики станут изюминкой вашего рождественского стола, пишет Ivona.

Ингредиенты

  • Крем-сыр — 200 г
  • Тертый острый чеддер — 100 г
  • Мелко нарезанные грецкие орехи — 1/2 стакана
  • Мелко нарезанная клюква — 1/4 стакана
  • Нарезанный зеленый лук — 2 столовые ложки
  • Измельченный чеснок — 1 зубчик
  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Приготовление сырной основы:

  1. В большой миске смешайте крем-сыр с тертым чеддером до получения гладкой массы.
  2. Добавьте в сырную смесь измельченный чеснок, нарезанный зеленый лук, а также соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

Формирование шариков:

  1. С помощью чайной ложки или рук формируйте из сырной массы шарики размером с грецкий орех.

Покрытие шариков орехами и клюквой:

  1. В отдельной миске смешайте мелко нарезанные грецкие орехи и клюкву.
  2. Окуните каждый шарик в смесь, обеспечивая равномерное покрытие.

Охлаждение закуски:

  1. Расположите сырные шарики на блюде и поместите в холодильник на 1 час для застывания.

Сервировка:

  1. Подавайте охлажденные сырные шарики на элегантном блюде или порционных тарелках.
  2. Эта закуска идеально сочетается с белым вином или легкими алкогольными напитками.

Дополнительные советы:

  1. Для разнообразия вкуса можно добавить в сырную массу немного мелко нарезанного свежего укропа или петрушки.
  2. Шарики также можно обвалять в смеси измельченных орехов пекан или миндаля для разнообразия текстуры.

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