"Это так здорово": четыре сестры стали мамами с разницей в 4 месяца (фото)

Стэнли, Лидия, Майлз и Карсен — двоюродные сестры и братья, родившиеся в течение четырех месяцев. Всех деток крестили в один и тот же день.

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Женщины, которые выросли в Хайленд-Виллидж, штат Техас, теперь имеют еще большую сестринскую связь, поскольку в течение последних нескольких месяцев у каждой из них родился ребенок. Сестры Тим Джена (34 года), Джессика (31 год), Джордан (28 лет) и Джейден (25 лет) родили детей с разницей в четыре месяца, сообщает Fox News.

"На Пасху я рассказала всем сестрам, что беременна, а потом узнала, что Джейден и Дженна беременны, и была в полном шоке", — рассказала старшая сестра Джессика.

20 июля Джордан Саттон родила своего первенца, мальчика по имени Стэнли. Джейден Лорц родила своего первенца, девочку по имени Лидия, 25 сентября. Всего пять дней спустя, 30 сентября, Джена Примски родила второго ребенка, мальчика по имени Майлз. Наконец, 13 ноября Джессика Ханна родила своего первого ребенка, девочку по имени Карсен.

Фото: foxnews

Сестры рассказали о том, как изменилась их жизнь с тех пор, как у них появились дети. Младшая сестра, Джейден Лорц, сказала, что этот опыт сблизил их, как никогда прежде: "Мы стали сильнее благодаря уникальной связи, связанной с тем, что мы мамы. Мы все много раз в день общаемся по FaceTime, часто кормим грудью одновременно, мы рассказываем друг другу о трудностях и отправляем фотографии наших детей в семейных групповых сообщениях".

По словам Лортц, групповой чат сестер "Bumpin’" изменился на "Клуб крутых мамочек" после того, как они родили детей.

Фото: foxnews

Джена Примски, которая стала второй мамой, сказала, что снова стать мамой было "тяжело, но это так здорово", а видеть своего старшего сына Мэйсона с его кузенами "потрясающе".

Еще одна сестра Джессика Ханна сказала, что сейчас она наслаждается этим временем: "Мы наслаждаемся всеми возможностями прижиматься друг к другу и "тихому времени", так как будущие каникулы станут более беспокойными и шумными".

Семья даже крестила всех четырех младенцев в один и тот же день у священника, который их всех венчал.

Фото: foxnews

"Это было такое особенное время, когда их всех крестили у одного и того же священника, который всех нас венчал. В нашей семье каждый является чьим-то крестным", — отметила Джена Примски.

На вопрос, как родители сестер чувствуют себя с четырьмя новыми внуками в этом году, Джордан Саттон ответил: "Блаженно".

Фото: foxnews

Как ни странно, недавно сестры узнали, что в какой-то момент их бабушка тоже была беременна одновременно с тремя ее сестрами и невесткой.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина дал имя дочери, пока его жена спала после родов. Он хотел добавить имя своей покойной бабушки, однако супруга с ним не согласилась. Пара спорила на этот счет не один день, но женщина оставалась непреклонна.