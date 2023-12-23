Как сделать мутные бокалы "сверкающими, как в пятизвездочном ресторане": советы эксперта

По словам эксперта Джона Каттса, одна из самых больших ошибок, которые мы совершаем при чистке бокалов для вина, — это мыть их в посудомоечной машине.

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Может возникнуть соблазн положить бокалы для вина в посудомоечную машину, но, если вам нужен блеск "пятизвездочного ресторана", возможно, лучше вместо этого использовать несколько дешевых приемов. Советами поделился Джон Каттс, основатель MeandMyGlass, которая специализируется на производстве изделий из стекла высокого качества, сообщает Express.

Мутные бокалы для вина — последнее, чего вам хочется в праздничный период, когда гости приходят и пьют из них. Хотя это и не вредно, но помутнение стеклянной посуды часто вызвано известковым налетом, когда ее помещают в посудомоечную машину.

Если не заняться этой проблемой, избавиться от нее может показаться практически невозможным, особенно если их не мыть вручную.

"Привести бокалы для вина в блестящее состояние проще, чем вы думаете, прежде чем вся ваша семья и друзья приедут сюда в этот праздничный сезон.

Одна из самых больших ошибок, которые мы совершаем при чистке бокалов для вина, — это мыть их в посудомоечной машине, но это плохая идея, поскольку моющее средство и горячая вода могут привести к их растрескиванию или помутнению", — сказал Джон Каттс.

Он советует мыть бокалы вручную и замачивать их в растворе белого уксуса и теплой воды.

"Чтобы ваши бокалы сверкали, как в пятизвездочном ресторане, потратьте время на их полировку газетой", — добавил Каттс.

По его словам, газета — очень плотный материал, что делает ее эффективным средством для чистки оконных стекол, а также бокалов для вина. Она изготовлен из мягких волокон, которые не царапают материал, на котором используется.

"Еще один совет — вращайте вокруг сырого риса, чтобы аккуратно почистить труднодоступные участки стеклянной ножки. Используйте немного теплой воды, чтобы зерна аккуратно очистили внутреннюю часть бокала", — поделился эксперт.

Когда дело доходит до чистки бокала, он советует начинать сверху и двигаться вниз: "Продвигайтесь вниз, очищая стекло, начиная сверху. Это позволит вам удалить любые следы вокруг и сохранить стекло как можно более полированным. Держите бокалы для вина над миской с кипяченой водой, чтобы пар растворил любые пятна и следы".

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