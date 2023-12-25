Просто и сытно: датский гороховый суп с копчеными ребрышками

Традиционная датская кухня известна своей простотой и сытностью, что объясняется довольно холодным климатом этой скандинавской страны.

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Датский гороховый суп с копчеными ребрами отлично подойдет для семейного обеда.Такие согревающие сытные супы с насыщенным вкусом характерны для кухни Скандинавии с холодным климатом. Рецептом национального датского супа поделился женский портал Ivona.

Вместо ребрышек вы можете использовать любые другие копчености. Такой суп также будет вкусным и с другими бобовыми – чечевицей, фасолью или нутом.

Добавление соды при варке бобовых позволит сократить время готовки и сделает их более разваристыми. Но не переусердствуйте, чтобы не испортить вкус готового блюда – щепотки соды на это количество ингредиентов будет вполне достаточно.

Ингредиенты

горох (или другие бобовые) – 300 г;

копченые свиные ребра – 300 г;

сельдерей – 2 стебля;

лук репчатый – 1 крупная луковица;

морковь – 2 шт. среднего размера;

картофель – 4-5 шт. средних;

укроп, тимьян – по вкусу;

перец черный и душистый горошком – по желанию;

соль – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Вечером накануне готовки промойте горох и замочите его в холодной воде. Чтобы горох был мягче и сварился быстрее, добавьте в воду щепотку соды.

Шаг 2

Утром переложите горох в кастрюлю и налейте чистую холодную воду. Снова добавьте щепотку соды и поставьте горох вариться на час-полтора.

Шаг 3

Когда горох сварится, добавьте в кастрюлю копченые ребрышки и порезанный небольшими кусочками картофель. Если за время варки гороха выпарилось много жидкости, долейте воды.

Шаг 4

Мелко нарежьте морковь, сельдерей и лук. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите туда овощи и обжарьте их до готовности.

Шаг 5

Когда картофель сварится, добавьте зажарку в кипящий суп и варите еще минут пять.

Шаг 6

Мелко нарежьте зелень и добавьте ее в суп. Дайте супу закипеть и снимите кастрюлю с огня.

Шаг 7

Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим. По желанию подайте к супу сметану и гренки.

Напомним рецепт согревающего и душевного зимнего французского супа — изысканного биска с креветками. Этот насыщенный суп имеет очень богатый вкус морепродуктов, а сливки дают ему нежную кремовую консистенцию.

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