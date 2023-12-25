Не будьте агрессивными: эксперты по этикету объяснили, как правильно разрывать рождественские хлопушки

Существуют определенные правила использования рождественских хлопушек. Например, их нельзя открывать над столом и действовать слишком агрессивно.

Related video

Жители Великобритании, а также ряда других государств, связанных с этой страной, имеют особое праздничное развлечение — рождественскую хлопушку. Внутри хлопушки прячется подарок и она не является пиротехническим средством, которым иногда развлекаются украинцы. Эксперты по этикету объяснили, как использовать традиционную британскую хлопушку, чтобы выглядеть воспитанными людьми. Об особенностях рождественских развлечений рассказали на портале Daily Star.

Важно

Дидух, кутья и колядки: главные рождественские традиции в Украине

Чтобы открыть британскую рождественскую хлопушку, за ее два конца берутся два человека и тянут в разные стороны. Кому-то из них достанется сюрприз: небольшой подарок, шутливое пожелание или бумажная корона, пояснили на портале. Но открывать их нужно согласно определенным правилам этикета, о которых журналистов проконсультировала специалист по социальному поведению Лиз Брюер.

Эксперт по этикету предлагает придерживаться следующих правил:

хлопушку лучше не открывать над головами гостей и над столом — иначе сюрприз может упасть прямо в еду;

если подарок получить не повезло, не стоит негативно реагировать;

если партнером по хлопушке является ребенок, а подарком оказалась игрушка, то лучше ее отдать;

если внутри нашли бумажную корону, ее следует снимать, вставая из-за стола;

не нужно слишком сильно тянуть хлопушку — "не будьте слишком агрессивными, когда тянете свою хлопушку, поскольку это может быть опасно";

лучшее время для открытия хлопушки — "в конце основного блюда, перед рождественским пудингом или в конце застолья".

Рождественские традиции — что такое хлопушка

Отметим, рождественская хлопушка — изделие в форме цилиндра из бумаги или ткани. Внутри прячут сюрприз. Чтобы его достать, нужно потянуть за концы: одному человеку достанется часть с сюрпризом, другому — пустая обертка. Когда хлопушка распадается, то издает характерный хлопающий звук: его создают благодаря особому складыванию бумаги или обработке специальным веществом.

Чтобы самостоятельно создать традиционную британскую хлопушку, можно воспользоваться мастер-классами, выложенными в сети.

В Украине хлопушка — это, как правило, изделие, внутри которого прячется конфетти. Во время активации слышен громкий звук, который возникает в результате срабатывания специального механизма. На время военного положения в Украине запрещено применять пиротехнические средства определенных классов, рассказали на портале "Факты". Если нарушить требования законодательства, то можно получить административное наказание — от 85 до 1700 грн, или уголовную ответственность — штраф в размере до 34 тыс. грн или даже оказаться в тюрьме на срок от шести месяцев до пяти лет.

Напоминаем, в сети опубликовали фотографии с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который украшает рождественскую елку. Свои поздравления с праздниками 24 декабря опубликовал президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.