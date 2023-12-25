Горячий перекус на скорую руку: пицца-рулет с салями на лаваше

Если вы берете с собой обед на работу — его должно быть удобно есть, он должен быстро готовиться, легко разогреваться или сохранять вкусовые качества и в холодном виде. Для такого перекуса идеально подойдет пицца-рулет в лаваше.

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Если вы ищете решение для быстрого и вкусного перекуса, когда времени на готовку совсем нет, эта пицца-рулет с колбасой и двумя видами сыра – идеальный выбор. Это сытное блюдо готовится всего за 15 минут и прекрасно подходит для обеда на работе. Кроме того, такую пиццу можно приготовить детям для школьного перекуса. Рецептом обеда на скорую руку поделился в TikTok блогер Mirel.eat.

Ингредиенты

салями – 50 г;

помидор – 1 шт.;

любой твердый сыр – 50 г;

яйца – 2 шт. крупных;

лаваш – 1 лист;

моцарелла – по вкусу;

базилик или другая любимая зелень – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Обжарьте тонко нарезанную колбасу на сковороде.

Шаг 2

Добавьте нарезанный помидор и натертый сыр. Подождите, пока сыр полностью расплавится.

Шаг 3

Взбейте яйца в однородную массу, вылейте их на сковороду и накройте листом лаваша. Обжаривайте под крышкой в течение 3-5 минут до готовности яиц.

Шаг 4

Выключите огонь и снимите крышку. Накройте пиццу тарелкой и осторожно переверните ее. Выложите сверху моцареллу и листья базилика, затем сверните все в рулет.

Эту пиццу можно подавать и не заворачивая в рулет, если вам так удобно. Также вы можете поэкспериментировать со своими любимыми начинками для пиццы, добавляя грибы ананасы, разные виды мяса и сыра, маслины или овощи, вкус которых вам нравится в обычной пицце.

Если вы собираетесь взять такую пиццу-рулет с собой на работу или на прогулку, упакуйте ее в термобокс или заверните в фольгу и бумажный пакет, чтобы сохранить свою еду теплой.

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