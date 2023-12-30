Новогодний декор с цитрусовым ароматом: как быстро украсить дом к празднику

Из цитрусовых и других ароматных натуральных материалов и пряностей можно сделать гирлянды или венок, елочные украшения, композицию на праздничный стол или декорировать люстру.

Related video

Красивые новогодние украшения можно сделать из высушенных кружочков апельсина или других цитрусовых. Аромат этих фруктов, которые в изобилии продаются в Украине в зимние месяцы, сам по себе ассоциируется с новогодними праздниками. Кроме того, такой декор точно будет уникальным, а делается он легко и быстро. О том, как украсить дом к Новому году цитрусовыми фруктами, рассказало издание "Порадниця".

Цитрусы хорошо сочетаются с хвоей, палочками гвоздики и корицы, звездочками аниса, шишками, сушеным физалисом и даже лавровым листом.

Как высушить ломтики цитрусовых для декора

Выбирайте плоды с тонкой кожурой. Они высохнут быстрее и будут выглядеть более аккуратно. Нарежьте фрукты тонкими кружочками и удалите косточки. Чтобы ускорить сушку, после нарезки разложите кружочки на бумажном полотенце, чтобы оно впитало выступивший сок.

Лучше всего сушить цитрусовые в электросушилке, но это довольно долгий способ, который займет около 10 часов. Проще и быстрее будет посушить будущий декор в обычной духовке. Для этого:

Застелите противень или решетку пергаментом или фольгой. Выложите ломтики цитрусовых на небольшом расстоянии друг от друга. Сушите в режиме конвекции при 100-120°C с приоткрытой дверцей. Через час переверните кружочки. Не стремитесь высушить фрукты до состояния сухарей – они могут потемнеть и станут хрупкими.

Не пытайтесь сушить цитрусовые на батарее, этого тепла будет недостаточно и фрукты скорее заплесневеют, чем высохнут. Не подойдет и микроволновка, в таком режиме фрукты будут не сохнуть, а вариться, а на большей мощности просто сгорят до черноты.

Высушенные кружочки цитрусовых проколите толстой иглой, проденьте в отверстие нитку или ленту и используйте для изготовления новогодних украшений.

Как использовать для декора свежие апельсины и лимоны

Если у вас совсем нет времени на сушку, используйте свежие фрукты.

При комнатной температуре апельсины и лимоны в составе новогодних композиций пролежат минимум неделю.

Также можно использовать кожуру, срезанную красивой спиралью.

Новогодний декор из апельсиновой кожуры Фото: DALL-E/Valentyn Surnin Новогодний декор из апельсиновой кожуры Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Есть еще один способ, который подойдет для украшения праздничных блюд и в качестве съедобных елочных украшений. Для этого способа тонкие кружочки апельсина нужно обмакнуть в горячий сироп, а затем обвалять в крупном сахаре и дать обсохнуть на решетке или пергаменте.

Новогодний декор из засахаренных апельсинов Фото: DALL-E/Valentyn Surnin Новогодний декор из засахаренных апельсинов Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Напомним, как украсить дом свечами к Новому году. Свечам всегда найдется место в вашем доме, а к Новому году для них нужно найти правильное и безопасное место.

Ранее Фокус писал, как украсить новогодний стол. Красиво сложенные салфетки придадут праздничному столу торжественность и эстетическую завершенность. Цвет салфеток должен гармонировать со скатертью и новогодним убранством дома.