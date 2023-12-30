Астрология и алкоголь: какие коктейли любят знаки Зодиака
"Просто пиво" или сложный коктейль с историей — не нужно угадывать, что понравится человеку, если вы знаете его знак Зодиака.
Сложно не растеряться перед обширным выбором коктейлей в ресторанах и барах. Кто-то ценит выдержанный коньяк, другие пьют только легкие вина. Зная астрологические предпочтения, можно легко определить подходящий коктейль для каждого знака Зодиака. О том, какие напитки предпочитают знаки Зодиака, рассказал сайт Food&Mood.Важно
Овен
Овны всегда в поиске чего-то нового и любят узнавать о последних трендах в коктейлях. Их влечет к сильным напиткам: виски с колой, чистый скотч или крепкий пунш – их выбор.
Телец
Тельцы предпочитают простоту, поэтому выбирают "просто пиво". Они также не прочь попробовать коктейли с молочным или сладким вкусом, например, горячий шоколад с пряностями и коньяком.
Близнецы
Для Близнецов важнее общение, нежели напиток. Они стараются не переусердствовать с алкоголем, чтобы оставаться веселым собеседником. Идеальным выбором для них будет дегустация легких вин или мартини с какой-то необычной добавкой.
Рак
Раки ценят классику и не следуют модным трендам. Они предпочитают пряные и мягкие напитки, такие как горячий кофе с ликером.
Лев
Львы стремятся произвести впечатление, предпочитая дорогие напитки, например, элитный виски, выдержанные вина или ликеры. Они любят горячие алкогольные напитки, которыми могут наслаждаться весь вечер.
Дева
Девы отличаются изысканным вкусом и рады редким сортам вин и пива. Они любят посещать старинные винодельни и пивоварни, объединяя приятное с полезным.
Весы
Для Весов важна обстановка и сервис. Они ценят эстетику подачи напитков и предпочитают уютную и романтическую атмосферу.
Скорпион
Скорпионы склонны к мрачному и предпочитают темные напитки: темное пиво, бордовое вино, предпочитая полумрак и уединение в баре.
Стрелец
Стрельцы любознательны, им всегда интересно, из какой страны напиток и его история. Они не знают меры в алкоголе, поэтому лучше составить им компанию.
Козерог
Козероги выбирают классику, такую как джин-тоник или мартини без излишеств. Они предпочитают качественные напитки и простые закуски, например, сырную тарелку.
Водолей
Водолеи творчески подходят к выбору напитков, ища необычные вкусы и цвета, предпочитая экзотику.
Рыбы
Рыбы разборчивы в напитках и легко распознают некачественный алкоголь. Они предпочитают первоклассные вина и сложные коньяки, обращая внимание на цену и качество.
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