Астрология сладостей: идеальные десерты для каждого знака Зодиака

У знаков Зодиака есть свои фавориты в огромном многообразии сладостей. Зная эти астрологические предпочтения, легко выбрать десерт, который понравится вашим гостям.

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Любители сладкого – это наиболее многочисленная группа гурманов. Поэтому и существует так много производителей сладостей и кондитерских. А разнообразие вкусов у сладкоежек заставляет кондитеров придумывать все новые и новые сладости. Но как выбрать десерт, если вы не знаете, что любят ваши гости? В этом поможет астрология сладостей, о которой рассказал сайт Food&Mood.

Овен

Овны предпочитают простые десерты, без сильных вкусовых акцентов. Им идеально подходят свежие ягоды или фрукты, поданные с мороженым, йогуртом или медом, а также сочетания цитрусовых с ароматными специями.

Телец

Тельцы оценят сложные многокомпонентные десерты с разнообразием вкусов и текстур. Они любят также традиционные сладости — домашнюю выпечку, многослойные торты и шоколадные конфеты. Для Тельцов, вообще, чем больше шоколада, тем лучше.

Близнецы

Для Близнецов десерт — это повод для приятного общения. Они предпочитают десерты с ярко выраженными, контрастными вкусами и необычными текстурами. А вот к сухофруктам и цукатам Близнецы равнодушны.

Рак

Раки — капризные сладкоежки. Самое главное, чтобы еда была свежей и качественной. Но уж если говорить о предпочтениях, то Раки выберут объемные десерты, в которых много соуса или крема. Большой кусок штруделя или торта со взбитыми сливками их точно порадует.

Лев

Львы-дети обожают воздушные десерты: взбитые сливки, кремы и мороженое. Но при этом обрадуются и простым разноцветным леденцам. Взрослые Львы выбирают десерты с афродизиаками, которые подчеркивают страстность их натуры. Если вы выбираете угощение для Льва, обратите внимание, чтобы в составе были клубника, ваниль, имбирь или корица.

Дева

Девы никогда не откажутся от сладенького, особенно от шоколада. Причем к шоколадным десертам они особенно неравнодушны. Шоколадный чизкейк или мороженое, брауни, кекс с шоколадной начинкой – это беспроигрышный вариант, если вы хотите впечатлить Деву.

Весы

Весы отдают предпочтение простым и понятным десертам. Домашняя выпечка для Весов будет лучшим угощением. Из всех возможных вкусов этот знак Зодиака отдаст предпочтение цитрусовым, миндалю и шоколаду.

Скорпион

Скорпионы обожают нежные текстуры — муссы, кремы, пудинги и взбитые сливки. Они с удовольствием попробуют десерт с добавлением алкоголя, например, трюфели или фрукты в коньяке или ромовую бабу.

Стрелец

Стрельцы любят всемирно известные десерты с историей: тирамису, макаруны, пудинги и штрудели. Предлагая Стрельцу попробовать торт, будьте готовы, что он спросит, из какой страны этот рецепт и кто из известных исторических личностей его любил. Стрельцы также всегда охотно пробуют экзотические сладости, привезенные издалека.

Козерог

Козероги предпочитают простые десерты и часто выбирают французские эклеры или десерты с красными ягодами.

Водолей

Водолеев прежде всего привлекает красота оформления в десертах. Они любят сюрпризы во вкусе, но при этом всегда будут рады простой вареной сгущенке и молочному коктейлю. А вот кислых вкусов представители этого знака Зодиака стараются избегать.

Рыбы

Рыбы предпочитают экзотические фрукты и кофейные десерты. Однако их также порадует простая домашняя выпечка или шоколадные конфеты.

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