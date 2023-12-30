Литовские цеппелины: секреты приготовления традиционного блюда

Картофельные цеппелины с начинкой из мясного фарша подаются со сметаной и поджаркой из сала и лука.

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Цеппелины, или диджкукуляй — традиционное блюдо литовской кухни, которое готовится из тертого картофеля с начинкой из мясного фарша или творога. Рецептом аутентичного литовского блюда поделился сайт Shef Donna.

Название "цеппелины" появилось во время Первой мировой войны. С 1915 по 1918 год Литва находилась под немецкой оккупацией, и через ее территорию на Восточный фронт летали военные дирижабли оккупантов производства фирмы Zeppelin. Диджкукуляй по форме очень их напоминали, и вскоре блюдо повсеместно стали называть цеппелинами.

Эти аппетитные пирожки или клецки с начинкой готовятся на пару всего из четырех базовых ингредиентов: картофеля, мясного фарша, муки и лука.

Ингредиенты

картофель – 800 г;

фарш (курица и свинина) – 350 г;

лук репчатый – 1 шт.;

мука – 2 ст. л. (плюс горсть для панировки);

соль, специи – по вкусу;

жареный лук со шкварками для подачи – по желанию.

Приготовление

Шаг 1

Разделите картофель на две равные части. Половину отварите, очистите и подавите толкушкой. Оставшийся картофель натрите на мелкой терке и отожмите сок.

Шаг 2

Соедините в глубокой миске вареный и сырой картофель, соль и муку. Вместо муки можно использовать картофельный или кукурузный крахмал.

Шаг 3

Замесите густое липкое картофельное тесто.

Шаг 4

Возьмите в произвольной пропорции мясо курицы и свинину, пропустите через мясорубку вместе с луком. К фаршу добавьте соль и любимые специи. Тщательно перемешайте фарш.

Шаг 5

Разделите фарш на четыре равные части и сформируйте овальные котлеты.

Шаг 6

Разделите картофельное тесто на четыре части. Присыпьте разделочную доску мукой, сделайте картофельные лепешки.

Шаг 7

На каждую лепешку положите котлету из фарша и слепите цеппелины в форме дирижабля с заостренными концами.

Шаг 8

Застелите пароварку бумагой для выпечки, смажьте ее растительным маслом. Выложите цеппелины в пароварку на расстоянии друг от друга. Готовьте на пару 25-30 минут.

Шаг 9

Сделайте зажарку из сала и лука.

Шаг 10

Готовые цеппелины выложите на тарелки, полейте сметаной, сверху выложите шкварки с жаренным луком и подавайте.

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