Как приготовить рыбный холодец: рецепт праздничного блюда

Рыбный холодец — это блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола. Оно пользуется популярностью благодаря своему нежному вкусу и эстетической подаче.

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Традиционный рецепт рыбного холодца отличается своей изысканностью и необыкновенно нежным вкусом. В тоже время это — бюджетное блюдо, так как варится из рыбных "запчастей". Для его приготовления используют головы, хребты и хвосты любого сорта рыбы: карпа, толстолобика, щуки, семги. Его можно приготовить на Новый год, сообщает Стена.

Ингредиенты

Основные продукты для 6 порций:

рыба (лучше всего подходят хвост, голова и филе крупной речной рыбы) — 1 кг;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

корень петрушки — 1 шт.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — 5-6 шт.;

желатин — 20 г;

соль — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Промойте все части рыбы под проточной водой, поместите в большую кастрюлю, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла все куски. Доведите до кипения, варите на небольшом огне в течение 2-3 часов. Следите, чтобы жидкость не сильно выкипела.

Шаг 2. Очистите морковь, корень петрушки и лук. Добавьте их в кастрюлю к рыбе вместе с лавровым листом и черным перцем. Посолите.

Шаг 3. Готовую рыбу аккуратно выньте ее из бульона, отделите мясо от костей и нарежьте на небольшие куски.

Шаг 4. Процедите бульон через мелкое сито или марлю. Разведите желатин в небольшом количестве холодной воды, затем добавьте его в горячий бульон и хорошо перемешайте.

Шаг 5. В формы для холодца уложите кусочки рыбы, морковь (можно нарезать кружочками или цветочками для украшения). Залейте бульоном. Сверху можно также положить веточки свежей петрушки.

Шаг 6. Поместите формы в холодильник минимум на 5-6 часов, лучше на ночь, до полного застывания. Подавайте рыбный холодец охлажденным.

Ранее, Фокус писал, как приготовить вкусный холодец. Холодец — это традиционное украинское блюдо, которое готовится на праздники. И на Новый год, и на Рождество тоже.