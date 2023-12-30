Новогоднее меню: три необычных рецепта фаршированных яиц
Фаршированные яйца — это универсальная закуска, которая великолепно подходит для новогоднего стола и готовится легко и быстро. А для ее приготовления подойдут самые разнообразные ингредиенты.
Что делать, если ваши гости любят фаршрованные яйца, а вам хочется подать на новогодний стол что-то новое и необычное? Выход есть – приготовьте эту традиционную закуску с новыми неожиданными начинками. Рецептами трех оригинальных рецептов, которые придадут празднику особое настроение, поделилось издание "ВСВІТІ".
Фаршированные яйца с кремом из авокадо и беконом
Если вы любите гуакамоле, эта начинка для фаршированных яиц обязательно вам понравится.
Ингредиенты:
- яйца – 12 шт.;
- бекон – 6 ломтиков;
- авокадо – 2 шт.;
- сок лайма – 1 ст. л.;
- сушеный чеснок – ¼ ч. л.;
- соль – ½ ч. л.;
- черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление
- Сваренные вкрутую яйца разрежьте пополам и разделите на желтки и белки.
- Бекон мелко нарежьте и поджарьте до хрустящего состояния. Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
- Авокадо нарежьте на кусочки и взбейте в блендере вместе с желтками, соком лайма, чесноком, солью и перцем до кремообразной консистенции.
- Наполните половинки яиц кремом, украсьте беконом. Чтобы закуска выглядела эстетично, наполняйте половинки яиц с помощью кондитерского мешка с фигурной насадкой.
Фаршированные яйца с красной рыбой и зеленью
Фаршированные яйца по этому рецепту будут смотреться на столе очень ярко и красиво, а вкус порадует даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.;
- укроп – по вкусу;
- майонез – 1-2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- черный молотый перец – по вкусу;
- слабосоленая или подкопченная красная рыба – по вкусу;
- петрушка – несколько веточек;
- молотая паприка – ½ ч. л.
Приготовление
- Сваренные вкрутую яйца разрежьте вдоль, аккуратно отделите белки от желтков.
- Желтки разомните вилкой, смешайте с укропом и майонезом, добавьте соль и перец.
- Рыбу нарежьте на небольшие треугольнички.
- Наполните белки желточной смесью, сверху уложите рыбу и украсьте петрушкой. Посыпьте паприкой.
Фаршированные яйца с маринованными огурцами
Маринованные огурцы прекрасно сочетаются с кремовой начинкой.
Ингредиенты:
- яйца – 12 шт.;
- дижонская горчица – 1-2 ст. л.;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- маринованные огурцы – 1-2 шт.;
- укроп – 1 веточка;
- молотая паприка – по вкусу.
Приготовление
- Сваренные вкрутую яйца разрежьте и отделите белки от желтков.
- Желтки разотрите с горчицей и майонезом, добавьте соль.
- Огурцы нарежьте тонкими кружочками, укроп мелко нарубите.
- Наполните белки начинкой, украсьте огурцами и посыпьте паприкой.
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