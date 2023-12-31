Эскпесс-рецепт: салат с копченой красной рыбой, свежими огурцами и зеленью

Салат с балыком из рыбы — идеально подходит для особых случаев. Неповторимый вкус копченой рыбы придаст вашему блюду особую изысканность, делая его превосходным выбором для праздничного стола.

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Этот салат с балыком из красной рыбы обладает не только превосходным вкусом, но и ярким видом, что делает его отличным выбором для любого праздничного застолья. Такое блюдо можно подать на новогодний стол, сообщает Zakaz.

Ингредиенты

копченый балык красной рыбы — 200 г;

свежие огурцы — 2 штуки;

лук — 1 головка;

яйца куриные вареные — 3 штуки;

зеленый салат (по выбору) — 100 г;

сок лимона — 2 столовые ложки;

масло оливковое — 3 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень для декорирования.

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте балык на тонкие полоски. Огурцы вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Лук мелко нашинкуйте полосками.

Шаг 2. Яйца отварите, остудите, затем нарежьте на кусочки или дольки. Салатные листья промойте и порвите на удобные для еды куски.

Шаг 3. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок. По вкусу добавьте соль и перец.

Шаг 4. В большой салатнице уложите ингредиенты слоями: сначала салат, затем огурцы, лук, слои балыка и яйца. Повторите слои при необходимости.

Шаг 5. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Украсьте готовый салат помидорами и свежей зеленью.

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