Быстрый рецепт закуски для новогоднего стола: канапе с сыром и вялеными томатами
Эти канапе с сыром и вялеными томатами — идеальный выбор для новогоднего стола. Они не только вкусные, но и очень красиво смотрятся.
Рецептов канапе много, но все они просты в исполнении. Самое главное — правильно сочетать ингредиенты. Попробуйте канапе с сыром и вялеными помидорами, сообщает Recept.
Ингредиенты
- багет — 1 штука;
- крем-сыр — 200 г;
- вяленые томаты — 100 г;
- оливки без косточек — 50 г;
- рукола или другая зелень — для украшения;
- оливковое масло — для смазывания;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Багет нарежьте на небольшие ломтики толщиной около 1 см. Слегка подсушите их на сковороде или в духовке.
Шаг 2. Крем-сыр размягчите вилкой и приправьте солью и перцем по вкусу.
Шаг 3. Вяленые томаты нарежьте небольшими кусочками. Оливки разрежьте на половинки.
Шаг 4. На каждый ломтик багета намажьте крем-сыр, сверху положите кусочек вяленого томата и половинку оливки.
Шаг 5. Украсьте каждое канапе листиком руколы или другой зелени.
Шаг 6. Перед подачей канапе можно слегка сбрызнуть оливковым маслом.
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