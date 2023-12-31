Закусочные рулетики из лаваша с крем-сыром и овощами: быстрый рецепт
Рулетики из лаваша с крем-сыром и овощами — это легкая и элегантная закуска, которая идеально подойдет для новогоднего стола.
Рулетики из лаваша с крем-сыром не только прекрасно сочетаются с различными напитками, но и выглядят очень празднично, сообщает Smachno.
Ингредиенты
- лаваш армянский — 2 листа;
- крем-сыр — 200 г;
- красный болгарский перец — 1 штука;
- огурец — 1 штука;
- свежий укроп — небольшой пучок;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Болгарский перец вымойте, удалите семена и нарежьте тонкими полосками. Огурец вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 2. Укроп мелко порубите. Крем-сыр размягчите и смешайте с укропом, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 3. Лаваш разложите на рабочей поверхности. Равномерно намажьте каждый лист смесью крем-сыра с укропом.
Шаг 4. На один край лаваша выложите полоски перца и огурца. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет.
Шаг 5. Перед подачей нарежьте рулетики на порционные кусочки толщиной около 2 см.
Шаг 6. Уложите рулетики на блюдо и украсьте свежей зеленью.
Эти рулетики с крем-сыром и овощами будут отлично смотреться на вашем праздничном столе и обязательно понравятся гостям.
Также вы можете приготовить лаваш с грибами и сыром в духовке. Это блюдо под силу приготовить даже начинающей хозяйке. Готовится рулет очень просто и быстро, а получается вкусно и красиво. Такое блюдо можно приготовить на новогодний стол.