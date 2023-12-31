Рецепт праздничных шариков из красной рыбы с крем-сыром и огурцом

Шарики из рыбы с сыром и зеленью станут настоящей изюминкой вашего новогоднего стола и обязательно понравятся всем гостям.

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Шарики из сыра с красной рыбой, огурцом и зеленью — это исключительно ароматная и привлекательная закуска. Это блюдо идеально подойдет для торжественного застолья и готовится очень быстро, сообщает Prezza.

Ингредиенты

слабосоленая или копченая жирная красная рыба — 200 г;

крем-сыр — 100 г;

свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

свежий огурец — 1 штука;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Рыбу (лосось или форель) нарежьте на мелкие кусочки или измельчите в блендере до состояния пасты.

Шаг 2. Крем-сыр размягчите вилкой, добавьте лимонный сок и черный перец по вкусу.

Шаг 3. Свежую зелень мелко нарежьте.

Шаг 4. Огурец вымойте и нарежьте на тонкие кружочки.

Шаг 5. Смешайте крем-сыр с измельченной рыбой и зеленью до однородной массы.

Шаг 6. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и обваливайте их в зелени.

Шаг 7. На каждый кружочек огурца положите по одному шарику из рыбы.

Шаг 8. Украсьте блюдо свежими веточками зелени. Охладите закуску в холодильнике минут 30 и подавайте к столу.

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