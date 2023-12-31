Рецепт праздничных шариков из красной рыбы с крем-сыром и огурцом
Шарики из рыбы с сыром и зеленью станут настоящей изюминкой вашего новогоднего стола и обязательно понравятся всем гостям.
Шарики из сыра с красной рыбой, огурцом и зеленью — это исключительно ароматная и привлекательная закуска. Это блюдо идеально подойдет для торжественного застолья и готовится очень быстро, сообщает Prezza.
Ингредиенты
- слабосоленая или копченая жирная красная рыба — 200 г;
- крем-сыр — 100 г;
- свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- свежий огурец — 1 штука;
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Рыбу (лосось или форель) нарежьте на мелкие кусочки или измельчите в блендере до состояния пасты.
Шаг 2. Крем-сыр размягчите вилкой, добавьте лимонный сок и черный перец по вкусу.
Шаг 3. Свежую зелень мелко нарежьте.
Шаг 4. Огурец вымойте и нарежьте на тонкие кружочки.
Шаг 5. Смешайте крем-сыр с измельченной рыбой и зеленью до однородной массы.
Шаг 6. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и обваливайте их в зелени.
Шаг 7. На каждый кружочек огурца положите по одному шарику из рыбы.
Шаг 8. Украсьте блюдо свежими веточками зелени. Охладите закуску в холодильнике минут 30 и подавайте к столу.
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