Японский фокус и микроволновка: как быстро сделать кислые мандарины сладкими

Мандарин может стать кислым, если он был выращен неправильно. Но с помощью простого фокуса, которым пользуются в Японии, фрукты можно быстро сделать сладкими.

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Ароматные сладкие мандарины — это символ зимних праздников, который ассоциируется с новогодней елкой и подарками. Однако иногда бывает так, что мандарины, выбранные даже с особой тщательностью, оказываются кислыми. Если вам попались кислые плоды, не спешите расстраиваться. О том, как сделать кислые мандарины сладкими, рассказало издание Daily.News.Kyiv.

Почему мандарины могут быть кислыми

Мандарин может стать кислым, если он был выращен в неблагоприятных условиях. Чаще всего это говорит о том, что в то время, когда формировались плоды, дереву не хватило влаги или питательных веществ.

Японский фокус — мандарины станут сладкими за 10 минут

В Японии используют простой способ, которым можно превратить кислые мандарины в сладкие без химии и особых усилий. Для этого погрузите целые неочищенные фрукты в глубокую емкость с горячей водой. Оптимальная температура воды – около 40 градусов. Оставьте мандарины в такой воде на 8 минут. После теплой ванны переложите фрукты в миску с ледяной водой еще на 2 минуты. Из-за резкого перепада температур мандарины станут сладкими.

Можно вместо теплой воды залить мандарины кипятком. При таком экстремальном способе держать цитрусовые в кипятке нужно всего секунд 30, а потом также опустить в воду со льдом. Но есть один минус – фрукты, обработанные кипятком, нужно съесть в тот же день, долго лежать они уже не будут.

Мандарины и микроволновка

Мандарины можно сделать сладкими, используя вместо кипятка микроволновую печь. Поместите их в микроволновку на 30 секунд на максимальную мощность, а затем на несколько минут уберите в морозилку.

Напомним, рецепт пирога с мандаринами. Он создаст яркое настроение посреди пасмурной зимы. Невероятно жизнерадостный и незабываемо вкусный – пирог с мандаринами украсит даже будничное чаепитие. Несложный набор ингредиентов, совсем немного усилий – и ваши домочадцы радуются ароматному десерту.

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