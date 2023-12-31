Экспресс-рецепт: новогодний коктейль "Зимний волшебник"
Слабоалкогольный коктейль — это ароматный напиток для новогоднего вечера, который добавит праздничного настроения. Приготовить его очень легко.
"Зимний волшебник" — это коктейль, который идеально подходит для застолья на Новый год. Он сочетает в себе кислинку просекко и свежесть мяты, создавая прекрасный баланс вкуса и атмосферы праздника. Готовится он просто и очень быстро, пишет Ресторатор.
Ингредиенты
- игристое вино (шампанское или просекко) — 750 мл;
- ликер синего Кюрасао — 50 мл;
- сок лимона — 30 мл;
- газированная вода (содовая) — 200 мл;
- лед — по необходимости;
- свежая мята и гранат для украшения.
Приготовление
Шаг 1. В большой кувшин налейте игристое вино.
Шаг 2. Добавьте ликер синего Кюрасао и свежевыжатый сок лимона. Аккуратно перемешайте.
Шаг 3. Добавьте газированную воду для легкости и свежести напитка.
Шаг 4. По желанию добавьте лед, чтобы напиток был прохладным.
Шаг 5. Украсьте коктейль веточками свежей мяты и зернами граната для яркого и праздничного вида.
Шаг 6. Подавайте коктейль в больших бокалах, чтобы каждый гость смог оценить его волшебный вкус и аромат.
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