Экспресс-рецепт: новогодний коктейль "Зимний волшебник"

Слабоалкогольный коктейль — это ароматный напиток для новогоднего вечера, который добавит праздничного настроения. Приготовить его очень легко.

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"Зимний волшебник" — это коктейль, который идеально подходит для застолья на Новый год. Он сочетает в себе кислинку просекко и свежесть мяты, создавая прекрасный баланс вкуса и атмосферы праздника. Готовится он просто и очень быстро, пишет Ресторатор.

Ингредиенты

игристое вино (шампанское или просекко) — 750 мл;

ликер синего Кюрасао — 50 мл;

сок лимона — 30 мл;

газированная вода (содовая) — 200 мл;

лед — по необходимости;

свежая мята и гранат для украшения.

Приготовление

Шаг 1. В большой кувшин налейте игристое вино.

Шаг 2. Добавьте ликер синего Кюрасао и свежевыжатый сок лимона. Аккуратно перемешайте.

Шаг 3. Добавьте газированную воду для легкости и свежести напитка.

Шаг 4. По желанию добавьте лед, чтобы напиток был прохладным.

Шаг 5. Украсьте коктейль веточками свежей мяты и зернами граната для яркого и праздничного вида.

Шаг 6. Подавайте коктейль в больших бокалах, чтобы каждый гость смог оценить его волшебный вкус и аромат.

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