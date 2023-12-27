Чем заменить макароны из белой муки: 5 полезных альтернатив

Макаронные изделия из рафинированной муки могут быть очень вкусными, но не самыми полезными для вашего здоровья. Вот список более "здоровых" вариантов, которыми можно их заменить.

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Белая рафинированная мука является популярным ингредиентом для выпечки и изготовлении различных видов хлеба. Ее также используют при приготовлении пасты — итальянского блюда, которое пользуется огромной популярностью во всем мире. Как правило, муку производят из пшеницы, подвергая ее процессу помола, при котором удаляются верхние оболочки зерна, оставляя только крахмалистую часть. Это то, что придает продуктам гладкую текстуру, но лишает их клетчатки и других полезных питательных веществ. Таким образом, хотя макароны из рафинированной муки имеют приятный вкус, они являются не самым полезным продуктом для здоровья. Но есть несколько альтернатив, которые могут разнообразить ваше питание, сделав его более полезным. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Цельнозерновая паста

Фото: Freepik

В отличие от рафинированных макарон, макароны из цельной пшеницы сохраняют все слои, которые обеспечивают больше клетчатки, витаминов и минералов, таких как витамины группы B и железо. Таким образом, употребление цельнозерновых макарон не только способствует здоровому пищеварению, но также снижает риск сердечных заболеваний и регулирует уровень сахара в крови.

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ), показало, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов значительно снижает риск развития некоторых хронических заболеваний. Так, например, замена рафинированных зерен цельнозерновыми, такими как цельнозерновой хлеб и коричневый рис, может снизить риск сердечных заболеваний, инсульта, некоторых видов рака, диабета и даже смерти от различных причин.

Паста из коричневого риса

Если у вас непереносимость глютена или вы страдаете целиакией, то макароны из коричневого риса — лучший выбор. Это безглютеновая альтернатива, богатая клетчаткой, фолиевой кислотой, рибофлавином (B2), калием и кальцием. Кроме того, по данным Управления пищевых добавок Национального института здравоохранения, в них очень много марганца, минерала, который помогает в метаболизме аминокислот, холестерина, глюкозы и углеводов. По вкусу эта паста имеет ореховый привкус, что делает ее интересным ингредиентом в рационе.

Паста из киноа

Еще один безглютеновый вариант пасты — киноа, которая также является одним из лучших источников растительного белка для вегетарианцев и веганов. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна чашка вареной киноа содержит около 8 г белка. Кроме того, она богата клетчаткой, антиоксидантами и минералами, такими как калий, железо и магний.

Лапша из цукини

Фото: Freepik

Паста из цукини, также известная как "зудлы", является чрезвычайно питательной альтернативой традиционным макаронам. В ней мало углеводов, жиров, сахара и калорий, что делает ее полезной для людей, желающих похудеть. Кроме того, цукини содержит клетчатку и витамин С, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и повышают иммунитет.

Паста из нута

Нутовую муку производят из нута — разновидности бобовых. Это популярный продукт питания для людей с чувствительностью к глютену и больных целиакией. По данным Министерства сельского хозяйства США, по сравнению с макаронами из белой муки или цельнозерновыми макаронами в нуте содержится больше белка, клетчатки и железа.

В зависимости от ваших диетических предпочтений вы всегда можете найти альтернативу и перейти на более здоровые версии ваших любимых продуктов, например, цельнозерновую пасту, кабачки, нут, коричневый рис или макароны из киноа.

Напомним, существует множество безглютеновой муки, которая поможет вам продолжать наслаждаться вкусной едой и любимыми привычными рецептами.

Ранее Фокус писал о том, какой хлеб самый полезный для здоровья и фигуры.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.