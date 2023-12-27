Как часто нужно менять кухонные губки: советы от эксперта по домоводству

Губки для мытья посуды – настоящие пристанище для микробов и бактерий. Как и любая другая вещь, которая активно используется, они требуют частой замены.

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Губка из поролона для мытья посуды – незаменимая вещь практически на каждой кухне. Со временем она теряет свою форму, поэтому сначала перекочевывает для уборки и мытья шкафов, плитки или ванной и только потом попадает в мусорное ведро. Сколько же времени можно использовать ее и как ее дезинфицировать, рассказала в своем блоге известный эксперт по домоводству Марта Стюарт.

Новая губка быстро становится уютным пристанищем для множества бактерий. В исследовании 2017 года немецкие исследователи обнаружили до 54 миллиардов бактерий на кубический сантиметр 14 использованных губок, которые они протестировали. Многие бактерии были безвредны для человека, но исследование выявило некоторые разновидности сальмонеллы и кишечной палочки, которые могут привести к болезням пищевого происхождения.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), лучший способ уничтожить бактерии в многоразовых губках — это очистить их в микроволновой печи или посудомоечной машине. Эти приборы уничтожают почти 100 процентов бактерий. Если вы пользуетесь микроволновой печью, сначала тщательно намочите губку и оставьте ее на одну минуту. Не кладите сухую губку в микроволновую печь, потому что она может загореться. В качестве альтернативы вы можете мыть губки на верхней полке посудомоечной машины с включенным циклом сушки.

После каждого использования губки нужно хорошо отжимать и очищать ее. При этом даже продезинфицированная губка часто может со временем накапливать бактерии, поэтому менять ее на новую необходимо каждые две недели или даже и раньше, если она начинает неприятно пахнуть или разваливаться.

Вместо того чтобы использовать одну и ту же губку для мытья посуды и протирания столешниц, лучше иметь отдельные губки для разных задач, чтобы предотвратить загрязнение.

Ранее Фокус писал о женщине, которая годами питалась мылом и губками для мытья посуды.