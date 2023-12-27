Рецепт новогоднего горячего шоколада: быстро и очень вкусно
Горячий шоколад станет отличным дополнением к новогоднему угощению и обязательно понравится всем вашим гостям.
Горячий шоколад – это уютный и вкусный напиток, который идеально подходит для создания праздничной атмосферы на Новый год. Его богатый вкус и аромат согреют в холодные зимние вечера и добавят изюминку вашему праздничному столу, сообщает УНИАН.
Ингредиенты
Для приготовления напитка понадобятся следующие продукты:
- темный шоколад — 100 г;
- молоко — 500 мл;
- сливки (жирностью 30-35%) — 100 мл;
- сахар — по вкусу;
- корица — 1 палочка;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
- шоколадная стружка или какао-порошок для украшения;
- зефир или маршмеллоу для подачи.
Приготовление
Шаг 1. Нарежьте темный шоколад на мелкие кусочки.
Шаг 2. В кастрюле подогрейте молоко вместе с корицей до теплого состояния, но не доводите до кипения.
Шаг 3. Добавьте в молоко нарезанный шоколад, перемешивайте, пока шоколад полностью не растворится.
Шаг 4. Влейте сливки и добавьте сахар по вкусу. Доведите напиток до желаемой температуры, при этом постоянно помешивая.
Шаг 5. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте.
Шаг 6. Снимите напиток с плиты и уберите палочку корицы.
Шаг 7. Разлейте горячий шоколад по кружкам, украсьте их шоколадной стружкой или какао-порошком.
Шаг 8. Подавайте горячий шоколад с зефиром или маршмеллоу, которые можно положить прямо в кружку.
Ранее Фокус сообщал, что ученые перечислили преимущества темного шоколада. Темный шоколад отличается богатым содержанием какао — его значительно больше, чем в молочном или белом шоколаде.