К новогоднему столу: эклеры с красной рыбой и сыром Филадельфия

Для такой закуски подойдет любой мягкий сыр и даже жирный творог, которые прекрасно сочетаются со вкусом красной рыбы.

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Эклеры – классическая французская выпечка из нежного заварного теста, которую подают с разнообразными начинками, как сладкими, так и несладкими. Приготовьте на новогодний стол вкуснейшие закусочные эклеры с красной рыбой и сыром Филадельфия, которые станут оригинальным дополнением к праздничному фуршету. Рецептом этой изысканной закуски поделился сайт "ВСВІТІ".

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г;

Молоко – 250 мл;

Соль – по вкусу;

Мука – 140 г;

Яйца – 2 шт.;

Сыр Филадельфия (можно заменить любым другим мягким сыром или жирным творогом) – 250 г;

Сметана или сливки – 80 г;

Тертый хрен – 3-4 ч. л.;

Копченая или слабосоленая красная рыба – 250 г;

Молотый черный перец – по вкусу;

Лайм/лимон – для декора;

Салатные листья – для подачи.

Приготовление:

В кастрюле соедините масло, молоко и соль, доведите до кипения на небольшом огне. Всыпьте муку, хорошо перемешайте и варите на минимальном огне еще 3-4 минуты, постоянно вымешивая деревянной ложкой. Тесто будет готово, когда станет гладкой однородной консистенции и будет легко отставать от стенок. Остудите тесто до комнатной температуры. Добавьте по одному яйца и вымесите тесто до однородности. Разогрейте духовку до 200°С, застелите противень пергаментной бумагой. Выложите тесто в кондитерский мешок. Отсадите тесто на пергамент лентами длиной 8-10 см на расстоянии не меньше 5 см друг от друга. Сбрызните эклеры на противне водой из пульверизатора и отправьте в духовку на 20-25 минут, пока они не зарумянятся. Ни в коем случае не открывайте духовку первые 15 минут, чтобы эклеры не опали! Готовые пирожные снимите с противня и остудите на решетке. Смешайте сыр со сметаной и хреном. Рыбу нарежьте на тонкие ломтики. Надрежьте эклеры вдоль с одной стороны и начините сырной смесью, сверху выложите ломтики рыбы и посыпьте перцем. Украсьте готовые эклеры ломтиками лайма, салатными листьями и подавайте к столу.

Напомним, рецепт праздничной закуски — рулетики из огурца с сыром и красной рыбой. Закусочные рулетики из огурца — вкусное и простое блюдо, которое можно очень быстро приготовить на любой праздник.

Ранее Фокус писал, как приготовить красивую закуску "Новогодний салют" со шпротами на праздничный стол. На приготовление этой праздничной закуски уйдет всего полчаса, а результат не только украсит новогодний стол, но и будет восхитительно вкусным.