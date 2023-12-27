Королеву красоты арестовали, обвинив в торговле оружием (фото)

Сейчас Алондра Меркадо Кампос находится в женской тюрьме с суровыми правиласи содержания. Ее бойфренд ударился в бега, и сейчас его ищет полиция.

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22-летняя Алондра Меркадо Кампос, более известная подписчикам в социальных сетях как Алондра МС, "Мисс Боливия Мундо 2020" и "Мисс Очарование Боливии 2023", арестована по обвинению в торговле оружием, сообщает Daily Mail.

Сейчас красотка отправлена в женскую тюрьму Тринидада в Бени, на северо-востоке Боливии, где действуют очень суровые правила.

Местные СМИ сообщают, что полиция обнаружила у нее дома значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов к автомату АК-47. Кампос будет находиться под стражей в течение 30 дней до ее первого появления в суде. Судебно-медицинская экспертиза ее автомобиля также может предоставить доказательства обвинений в торговле наркотиками или их употреблении, говорят прокуроры.

Она не стала ничего говорить, когда ее представили судье во время явки в суд, где прокуроры просили заключить ее под стражу.

Ее партнер, которого местные жители называют Андресом Васкесом, в настоящее время находится в бегах и разыскивается для допроса по делу о торговле наркотиками.

"Этот парень находится под следствием по подозрению в торговле контролируемыми веществами и скрывается от правосудия", – заявил журналистам заместитель прокурора департамента Бени Джеральдо Бальдерас. По его словам, на видеозаписях, найденных на мобильном телефоне, изъятом у Кампос, видно, как она и ее партнер присутствуют на ряде вечеринок с незаконным оружием, конфискованным полицией.

Бойфренд красотки Андрес Васкес ударился в бега Фото: alondra_mercadoc

Расследование по делу продолжается.

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