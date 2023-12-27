Идеальное куриное филе с сыром и помидорами за 20 минут: рецепт очень вкусного ужина

Такое мясо получается сочным и очень вкусным. Его можно подавать с любым гарниром.

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Куриное филе с помидорами и сыром

Ингредиенты:

куриное филе;

твердый сыр;

панировочные сухари;

яйца;

помидоры;

соль, перец, паприка – по вкусу.

Количество ингредиентов каждый берет по своему вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, при необходимости удалить жир и пленку. Высушив мясо бумажным полотенцем, тонко порезать его, отбить и втереть в него специи.

Яйца взбить в отдельной посуде. Сыр натереть на мелкой терке и половину его перемешать с сухарями.

Сначала каждый кусочек филе необходимо окунуть во взбитые яйца, затем обвалять в сухарях с сыром, после чего выложить на сковородку с разогретым растительным маслом и обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.

После этого следует переложить филе в форму, сверху выложить нарезанные кружочками помидоры, посыпать сыром и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 5-7 минут.

Гарнир к такому мясу подойдет любой.

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