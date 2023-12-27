Идеальное куриное филе с сыром и помидорами за 20 минут: рецепт очень вкусного ужина
Такое мясо получается сочным и очень вкусным. Его можно подавать с любым гарниром.
Куриное филе на ужин – идеальный вариант. Оно утоляет голод и не оставляет в желудке чувства тяжести. И готовить его очень просто, если воспользоваться рецептом из блога "Простые рецепты"
Куриное филе с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- куриное филе;
- твердый сыр;
- панировочные сухари;
- яйца;
- помидоры;
- соль, перец, паприка – по вкусу.
Количество ингредиентов каждый берет по своему вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе помыть, при необходимости удалить жир и пленку. Высушив мясо бумажным полотенцем, тонко порезать его, отбить и втереть в него специи.
Яйца взбить в отдельной посуде. Сыр натереть на мелкой терке и половину его перемешать с сухарями.
Сначала каждый кусочек филе необходимо окунуть во взбитые яйца, затем обвалять в сухарях с сыром, после чего выложить на сковородку с разогретым растительным маслом и обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.
После этого следует переложить филе в форму, сверху выложить нарезанные кружочками помидоры, посыпать сыром и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 5-7 минут.
Гарнир к такому мясу подойдет любой.
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