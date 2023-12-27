Ракушки с ветчиной и сыром: просто и вкусно
Для приготовления блюда лучше выбрать крупные макароны-ракушки, чтобы их было удобнее фаршировать. Готовое блюдо при подаче можно посыпать рубленной зеленью.
Макароны, ветчина и сыр – составляющие вкусного блюда. Их можно приготовить и по-новому, воспользовавшись рецептом из кулинарного блога "Рецепты каждый день". В результате получится блюдо, как в ресторане.
Ракушки с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- макароны "ракушки" крупные – 1 упаковка;
- лук – 1 шт;
- сыр рикотта – 250 гр;
- ветчина – 200 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- шпинат– 50 гр;
- растительное масло — для жарки
- томатный соус – 100 мл;
- сыр моцарелла – 100 гр;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Лук мелко порезать, ветчину порезать мелкими кубиками, обжарить их вместе до золотистости. Натереть чеснок туда же, добавить рикотту, посолить, поперчить, добавить шпинат и еще тушить все вместе секунд 30, после чего убрать сковородку с огня.
Ракушки отварить в подсоленной воде на минуту меньше, чем указано на упаковке.
На дно формы выложить томатный соус. Лучше всего взять его с чесноком или итальянскими травами. Ракушки нафаршировать начинкой и выложить на подушку из соуса. Посыпать сыром и запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, 10 минут.
При подаче можно посыпать зеленью.
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