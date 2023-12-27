Ракушки с ветчиной и сыром: просто и вкусно

Для приготовления блюда лучше выбрать крупные макароны-ракушки, чтобы их было удобнее фаршировать. Готовое блюдо при подаче можно посыпать рубленной зеленью.

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Макароны, ветчина и сыр – составляющие вкусного блюда. Их можно приготовить и по-новому, воспользовавшись рецептом из кулинарного блога "Рецепты каждый день". В результате получится блюдо, как в ресторане.

Ракушки с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

макароны "ракушки" крупные – 1 упаковка;

лук – 1 шт;

сыр рикотта – 250 гр;

ветчина – 200 гр;

чеснок – 2 зубчика;

шпинат– 50 гр;

растительное масло — для жарки

томатный соус – 100 мл;

сыр моцарелла – 100 гр;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук мелко порезать, ветчину порезать мелкими кубиками, обжарить их вместе до золотистости. Натереть чеснок туда же, добавить рикотту, посолить, поперчить, добавить шпинат и еще тушить все вместе секунд 30, после чего убрать сковородку с огня.

Ракушки отварить в подсоленной воде на минуту меньше, чем указано на упаковке.

На дно формы выложить томатный соус. Лучше всего взять его с чесноком или итальянскими травами. Ракушки нафаршировать начинкой и выложить на подушку из соуса. Посыпать сыром и запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, 10 минут.

При подаче можно посыпать зеленью.

Ранее Фокус писал, чем заменить макароны из белой муки.