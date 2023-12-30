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Из тыквы и ананасов: две необычные закуски для новогоднего стола

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Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Рецепты новогодних закусок с тыквой и ананасами

Красивые закуски могут легко создать праздничную атмосферу за столом. А необычное сочетание вкусов в этих двух рецептах приятно удивит вас и ваших гостей.

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Холодные закуски являются неотъемлемой частью любого торжественного застолья. Они не требуют много времени для готовки, для них легко придумать интересную и красивую подачу, а использовать можно практически любые продукты, которые найдутся в доме. Чтобы порадовать и удивить своих гостей, приготовьте две простые, но очень вкусные и интересные закуски, которыми поделился сайт "ВСВІТІ".

Рулетики из ветчины с сыром и ананасами

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Рулетики из ветчины с сыром и ананасами
Фото: ВСВІТІ

Эта закуска особенно понравится тем, кто любит салаты с ананасами.

Ингредиенты:

  • любой твердый сыр – 150-200 г;
  • консервированные ананасы – по вкусу;
  • укроп или петрушка – несколько веточек;
  • майонез – по вкусу;
  • ветчина – 8–10 тонких ломтиков.

Приготовление

  1. Натрите сыр, мелко нарежьте ананасы и зелень. Все перемешайте с майонезом.
  2. На каждый ломтик ветчины выложите начинку и сверните в рулетик.
  3. Тарелку для подачи украсьте свежей зеленью.

Необычная закуска с креветками и тыквой

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Необычная закуска с креветками и тыквой
Фото: ВСВІТІ

Сладкий вкус печеной тыквы прекрасно сочетается с нежным сливочным сыром и креветками.

Ингредиенты:

  • тыква – 250-300 г;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • оливковое масло – 1 ч.л. для запекания и жарки;
  • креветки – 6-8 штук;
  • крем-сыр (можно использовать маскарпоне или филадельфию) – 4-6 ст. л.;
  • зелень – по вкусу.

Приготовление

  1. Тыкву нарежьте крупными, одинаковыми кусочками. Для этого можно использовать кондитерские вырубки для печенья.
  2. Посолите, поперчите и сбрызните маслом кусочки тыквы.
  3. Разогрейте духовку до 180°С. Противень застелите фольгой, разложите на ней подготовленные кусочки тыквы и запекайте около 20 минут, пока тыква не станет мягкой.
  4. Креветки обжарьте на растительном масле с каждой стороны по 1-2 минуты, посолите и остудите.
  5. Остывшие кусочки тыквы смажьте сыром, по желанию посолите. Сверху положите креветку и украсьте зеленью.

Напомним, как можно подать блюда в виде новогодней елки. Съедобную новогоднюю елку можно приготовить из фруктов, овощей, мяса, сыра или сладостей. Немного фантазии — и в Новый год на вашем столе будет самая красивая и вкусная елочка.

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