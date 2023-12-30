Из тыквы и ананасов: две необычные закуски для новогоднего стола
Красивые закуски могут легко создать праздничную атмосферу за столом. А необычное сочетание вкусов в этих двух рецептах приятно удивит вас и ваших гостей.
Холодные закуски являются неотъемлемой частью любого торжественного застолья. Они не требуют много времени для готовки, для них легко придумать интересную и красивую подачу, а использовать можно практически любые продукты, которые найдутся в доме. Чтобы порадовать и удивить своих гостей, приготовьте две простые, но очень вкусные и интересные закуски, которыми поделился сайт "ВСВІТІ".
Рулетики из ветчины с сыром и ананасами
Эта закуска особенно понравится тем, кто любит салаты с ананасами.
Ингредиенты:
- любой твердый сыр – 150-200 г;
- консервированные ананасы – по вкусу;
- укроп или петрушка – несколько веточек;
- майонез – по вкусу;
- ветчина – 8–10 тонких ломтиков.
Приготовление
- Натрите сыр, мелко нарежьте ананасы и зелень. Все перемешайте с майонезом.
- На каждый ломтик ветчины выложите начинку и сверните в рулетик.
- Тарелку для подачи украсьте свежей зеленью.
Необычная закуска с креветками и тыквой
Сладкий вкус печеной тыквы прекрасно сочетается с нежным сливочным сыром и креветками.
Ингредиенты:
- тыква – 250-300 г;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- оливковое масло – 1 ч.л. для запекания и жарки;
- креветки – 6-8 штук;
- крем-сыр (можно использовать маскарпоне или филадельфию) – 4-6 ст. л.;
- зелень – по вкусу.
Приготовление
- Тыкву нарежьте крупными, одинаковыми кусочками. Для этого можно использовать кондитерские вырубки для печенья.
- Посолите, поперчите и сбрызните маслом кусочки тыквы.
- Разогрейте духовку до 180°С. Противень застелите фольгой, разложите на ней подготовленные кусочки тыквы и запекайте около 20 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Креветки обжарьте на растительном масле с каждой стороны по 1-2 минуты, посолите и остудите.
- Остывшие кусочки тыквы смажьте сыром, по желанию посолите. Сверху положите креветку и украсьте зеленью.
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