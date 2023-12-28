К новогоднему столу: как приготовить салат Цезарь по-украински
Популярное блюдо может стать изюминкой вашего праздничного стола. Известный ресторатор Евгений Клопотенко советует добавить к нему мангольд и ромашку.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает по-новому взглянуть на салат Цезарь. С певицей MamaRika он приготовил популярное блюдо с украинскими акцентами. В шоу "Пекельні борошна" знаменитости поделились рецептом.
Клопотенко и MamaRika обратили внимание на украинские продукты и специи, добавляя в Цезарь мангольд — двухлетнюю огородную культуру. Он распространен в средних и южных широтах Европы. Листья обычно имеют красную, зеленую или желтую окраску.
Ингредиенты:
- Стебель и листья мангольда.
- Томаты черри — 200 г.
- Белый хлеб — 300 г.
- Сливочное масло — 50 г.
- Ромашка — 15 г.
- Твердый сыр — 50 г.
- Куриное филе — 300 г.
Домашний майонез:
- Желток — 1 шт.
- Горчица сладкая — 10 г.
- Лимонный сок — 10 г.
- Масло растительное — 100 г.
- Тюлька — 10 г.
- Соль.
Сметанный соус:
- Сметана — 50 г.
- Лимонный сок — 5 г.
- Чеснок — 2 зубца.
- Тюлька — 10 г.
- Соль.
Для начала берем наш мангольд и отрезаем его красный стебель. Ставим в соленую воду, ошпариваем и охлаждаем (бланширование). Таким образом листья будут нежнее.
После этого беремся за черри и нарезаем их.
Сухарики: хлеб режем средним кубиком и жарим на сливочном масле с ромашкой.
Твердый сыр тем временем натираем.
Заправкой может стать как майонезная, так и сметанная, на ваш выбор и вкусы.
Заправка для салата (с майонезом): желток, горчица, лимонный сок, соль, масло и тюлька отправляются в блендер. Отметим, что масло следует добавлять капелька за капелькой.
Заправка (со сметаной): сметану, лимонный сок, соль, чеснок нужно тщательно смешать. Можно добавить также тюльку.
Основные ингредиенты сочетаем с заправкой и подаем к столу наш украинский Цезарь.
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