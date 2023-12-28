К новогоднему столу: как приготовить салат Цезарь по-украински

Популярное блюдо может стать изюминкой вашего праздничного стола. Известный ресторатор Евгений Клопотенко советует добавить к нему мангольд и ромашку.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает по-новому взглянуть на салат Цезарь. С певицей MamaRika он приготовил популярное блюдо с украинскими акцентами. В шоу "Пекельні борошна" знаменитости поделились рецептом.

Клопотенко и MamaRika обратили внимание на украинские продукты и специи, добавляя в Цезарь мангольд — двухлетнюю огородную культуру. Он распространен в средних и южных широтах Европы. Листья обычно имеют красную, зеленую или желтую окраску.

Ингредиенты:

Стебель и листья мангольда.

Томаты черри — 200 г.

Белый хлеб — 300 г.

Сливочное масло — 50 г.

Ромашка — 15 г.

Твердый сыр — 50 г.

Куриное филе — 300 г.

Домашний майонез:

Желток — 1 шт.

Горчица сладкая — 10 г.

Лимонный сок — 10 г.

Масло растительное — 100 г.

Тюлька — 10 г.

Соль.

Евгений Клопотенко и MamaRika приготовили украинский Цезарь

Сметанный соус:

Сметана — 50 г.

Лимонный сок — 5 г.

Чеснок — 2 зубца.

Тюлька — 10 г.

Соль.

Для начала берем наш мангольд и отрезаем его красный стебель. Ставим в соленую воду, ошпариваем и охлаждаем (бланширование). Таким образом листья будут нежнее.

После этого беремся за черри и нарезаем их.

Сухарики: хлеб режем средним кубиком и жарим на сливочном масле с ромашкой.

Твердый сыр тем временем натираем.

Заправкой может стать как майонезная, так и сметанная, на ваш выбор и вкусы.

Заправка для салата (с майонезом): желток, горчица, лимонный сок, соль, масло и тюлька отправляются в блендер. Отметим, что масло следует добавлять капелька за капелькой.

Заправка (со сметаной): сметану, лимонный сок, соль, чеснок нужно тщательно смешать. Можно добавить также тюльку.

Основные ингредиенты сочетаем с заправкой и подаем к столу наш украинский Цезарь.

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