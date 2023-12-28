Почему появляется перхоть? 6 причин неприятной проблемы

Перхоть — крайне неприятная проблема, которая доставляет массу неудобств и дискомфорта. Но чтобы быстро справиться с перхотью, важно знать причины ее появления.

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Перхоть — распространенная проблема кожи головы и волос, которая характеризуется появлением белых хлопьев на волосах и приводит к зуду и воспалению кожи головы. Появление перхоти не зависит от времени года, но зимой проблема может значительно ухудшиться, поскольку в это время года из-за сухого воздуха, кожа теряет влагу. Первым шагом к лечению перхоти и связанных с ней воспалений является определение типа, с которым вы имеете дело. Вот шесть основных типов перхоти и способы справиться с ними. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Сухая кожа головы

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Если вы заметили ощущение стянутости кожи головы и белые круглые хлопья на волосах, вы страдаете от перхоти из-за чрезмерной сухости кожи. Одной из основных причин сухости кожи головы может быть значительное понижение температуры и связанная с этим сухость воздуха. Постоянное использование сульфатных шампуней может стать фактором, усугубляющим это состояние.

Жирная кожа головы

Если проблема вызвана чрезмерной жирностью кожи, это может характеризоваться жирными волосами, желтыми пятнами на коже головы, крупными желтоватыми хлопьями перхоти и постоянным зудом. Выработка кожного сала в коже головы увлажняет волосы и предотвращает пересыхание кожи. Однако, если выработка кожного сала становится чрезмерной и смешивается с грязью и омертвевшими клетками кожи, это приводит к появлению жирной перхоти.

Накопление уходовых средств

Если вы заметили большие беловатые или желтоватые хлопья на коже головы, а также раздражение и выпадение волос, это вызвано накоплением ходовых средств на коже головы. Чрезмерное использование средств для укладки, таких как несмываемые кондиционеры, лаки для волос, муссы, гели, сыворотки, помады и т. д., вызывает их накопление на коже головы, которое при смешивании с грязью и омертвевшими клетками кожи приводит к появлению перхоти.

Псориаз

Псориаз на коже головы — распространенное заболевание, которое может характеризоваться чешуйчатыми пятнами серебристого цвета, плотными белыми хлопьями на коже головы, покраснением и легким зудом. Псориаз — это заболевание кожи, при котором клетки накапливаются и образуют чешуйчатые пятна на участках вокруг локтей, коленей, поясницы, кожи головы и шеи.

Грибок

Грибковая перхоть является результатом инфекции кожи головы, вызванной грибком Malassezia globosa. Если не лечить, эта инфекция распространяется довольно быстро, особенно если кожа головы жирная из-за чрезмерной выработки кожного сала. Этот грибок производит олеиновую кислоту, которая увеличивает обновление клеток кожи, что приводит к появлению белых или желтоватых хлопьев перхоти и зуду.

Себорейный дерматит

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Если вы заметили большие белые или желтоватые хлопья перхоти и чешуйчатые жирные пятна, покраснение и раздражение кожи, это может быть симптомом себорейного дерматита. Это кожное заболевание может развиваться на участках тела с более высокой концентрацией сальных желез.

Хотя перхоть и не заразна, она может стать причиной массы неудобств, особенно если вы работаете в коллективе и часто находитесь в общественных местах. На самом деле, ее можно легко вылечить с помощью специальных средств, отпускаемых без рецепта, а также других естественных методов. Выбирайте средства для волос в соответствии с вашим типом кожи и убедитесь, что в них есть такие ингредиенты, как салициловая кислота, сульфид селена, кетоконазол, луликоназол, пиритион цинка и т. д.

Если вы склонны к более натуральным методам лечения, то знайте, что семена пажитника, яблочный уксус, алоэ вера, оливковое масло, кокосовое масло и масло чайного дерева также доказали свою эффективность в борьбе с перхотью и связанными с ней воспалениями.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.