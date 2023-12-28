Запеченные мидии с сыром и чесноком: экспресс-рецепт горячей закуски для новогоднего стола
Запеченные мидии станут настоящим украшением новогоднего стола и добавит празднику изысканный морской аромат.
Запеченные мидии с сыром и чесноком — это идеальная горячая закуска для новогоднего стола. Она не только проста в приготовлении, но и обладает изысканным вкусом, который непременно понравится вашим гостям, пишет Ribka.
Ингредиенты
Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:
- мидии (свежие или замороженные) — 500 г;
- твердый сыр (пармезан или грюйер) — 100 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- сливочное масло — 50 г;
- петрушка (свежая) — небольшой пучок;
- лимон — 1 штука;
- соль, перец — по вкусу;
- хлебные крошки — для посыпки.
Приготовление
Шаг 1. Если используете замороженные мидии, разморозьте их и тщательно промойте.
Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
Шаг 3. Натрите сыр на мелкой терке. Мелко нарежьте чеснок и петрушку.
Шаг 4. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте чеснок до золотистого цвета.
Шаг 5. В миске смешайте обжаренный чеснок с маслом, сыром, петрушкой, соком лимона, солью и перцем.
Шаг 6. Наполните каждую раковину мидии смесью, посыпьте сверху хлебными крошками.
Шаг 7. Выложите мидии на противень и запекайте в духовке в течение 10-15 минут, пока не образуется золотистая корочка.
Шаг 8. Подавайте горячими, украсив дольками лимона и веточками петрушки.
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