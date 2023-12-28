Метод нулевых расходов: британка рассказала, как сэкономить максимум денег

Девушка отказалась от встреч с друзьями, путешествий и посещений ресторанов. По ее словам, такой способ жизни не очень привычен ей, но теперь ей хочется экономить больше денег.

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28-летняя кулинарный блогер Матильда Релефорс не только учит 25 тысяч своих подписчиков в Instagram вкусно готовить, но и делится практическими советами повседневной жизни. В частности, она рассказала о методе "нулевых расходов", благодаря которому сэкономила 5/6 своего месячного бюджета, пишет LADbible.

Девушка на протяжении ноября решила максимально экономить деньги и тратить их только по минимуму. Таким образом при средних тратах в месяц 1800 фунтов стерлингов она сэкономила 1550 фунтов.

"Это довольно сложная задача. Такое ощущение, будто каждый раз, когда я выхожу за дверь, я теряю 20 фунтов", – призналась она.

На протяжении месяца Матильда оплачивала только еду и счета, не тратя ничего на одежду, встречи или транспорт.

""Когда я провожу "Месяц без расходов", мне разрешено посещать только один продовольственный магазин за весь месяц. Я планирую свое питание и получаю его 1-го числа месяца. Мой бюджет на это составляет 100 фунтов стерлингов. Мои правила таковы: я трачу деньги только на счета и если моей собаке что-то нужно срочно", – говорит блогер.

Она подчеркнула, что ноябрь не был "таким трудным", потому что это "самый скучный месяц".

"Было бы намного сложнее, если бы я все еще жила в Лондоне, или было бы лето, потому что тогда мне хочется все время выходить и чем-то заниматься. Если бы мне пришлось выбрать что-то самое сложное, так это то, что в начале месяца я посетила только один продуктовый магазин, которого мне должно было хватить на весь месяц. Мне пришлось быть бережливой и выяснить, что мне нужно съесть в первую очередь, а что я могу отложить на потом в месяц, часто используя морозильную камеру", – продолжила свой рассказ Матильда.

Она призналась, что это – "неустойчивый образ жизни", но время от времени он отлично подходит для "финансовой перезагрузки".

"Я чувствую себя очень спокойно и счастливо из-за своего достижения. Оно заставило меня более внимательно относиться к расходам, а это – привычки, которые теперь будут со мной навсегда, и это заставило меня еще больше хотеть сохранить свои деньги. Не из-за нехватки мышления, а скорее из-за того, что я буду больше думать о решении о покупке и спрошу себя: "Мне действительно это нужно?"", — сказала она.

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