Легкий салат с фетой и грейпфрутом: польза и вкус в одной тарелке

Салат идеально подойдет для тех, кто заботится о здоровье и следит за фигурой. А на его приготовление у вас уйдет всего четверть часа.

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Салат с фетой и грейпфрутом — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, идеально подходящий для поддержания организма в зимний период. Сыр фета добавляет в салат нежную текстуру и в то же время придает пикантный вкус. Рецептом простого и быстрого в приготовлении салата поделился сайт "ЯБ Поїла".

Грейпфрут, особенно зимой, служит отличным источником витаминов C и A, а также антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунитет и оказывают положительное влияние на кожу. Сыр фета обогащает салат кальцием и белками, необходимыми для здоровья костей и мышц. Оливковое масло, богатое полезными жирами, способствует улучшению работы сердца и сосудов, а горчица стимулирует пищеварение.

Ингредиенты на 2 порции:

Микс салатной зелени – 80 г;

Грейпфрут – половинка;

Сыр фета – 90 г;

Масло оливковое – 1 ст. л.;

Лимонный сок – 2,5 ч. л.;

Горчица в зернах – 1 ч. л.;

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите половинку грейпфрута, аккуратно удалите кожуру и белые пленки, чтобы остались только чистые дольки. На сервировочное блюдо выложите микс салатных листьев на ваш выбор. Нарежьте дольки грейпфрута на мелкие кусочки и равномерно распределите их по зелени. Добавьте нарезанный кубиками сыр фета. По желанию, можно слегка посолить салат, но с учетом солености феты. Для заправки в отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Заправьте салат, равномерно распределяя соус и сразу же подавайте к столу.

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