Как хорошо пахнуть без духов: восемь лайфхаков от экспертов

Нам нравится мгновенный прилив энергии, который дает хороший аромат, но иногда это не единственное, что вам требуется, чтобы приятно пахнуть. Есть и другие способы обрести свой собственный аромат.

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Духи, или туалетная вода – самый простой и быстрый способ обрести приятный аромат. Но если у вас болит голова от парфюма, или вы не хотите использовать духи, то можно научиться усиливать свой естественный аромат без духов. Это немного сложнее, но оно того стоит. Об этом пишет Byrdie.

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Несколько повседневных привычек оказывают непосредственное влияние на ваш натуральный аромат и если им следовать, то результат не заставит себя ждать.

Используйте средства по уходу за кожей с натуральными ароматами

Хотя технически вы все еще будете использовать ароматизаторы, интеграция продуктов с натуральными ароматами в ваш уход за кожей — это простой способ хорошо пахнуть без духов. "Использование лосьона для тела или скрабов в душе служит двойной цели: приятно пахнуть и увлажнять кожу", — говорит предпринимательница и основательница парфюмерного бренда DefineMe Дженнифер Маккей-Ньютон. Если у вас когда-нибудь кто-то спрашивал, какой аромат вы используете, но вы понимали, что вы ничего не наносили в тот день, вероятно, это произошло благодаря одному из других продуктов в вашем распорядке дня.

Попробуйте эфирные масла

Хотя это тоже можно считать обманом, эфирные масла — еще один способ приятно пахнуть без использования духов.

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"Лаванда, герань и кедр — популярные и доступные масла с пользой для здоровья и сильным ароматом. Разбавьте их маслами-носителями, такими как миндальное, кунжутное или жожоба (последнее из которых особенно полезно для всех типов кожи и естественным образом соответствует выработке кожного сала в вашем организме), и вы сможете легко, быстро и с меньшими затратами создавать свои собственные ароматы и массажные масла", — считает Хуан Фелипе — сертифицированный ароматерапевт, преподаватель медитации и парфюмер. В 2020 году он основал бренд ароматерапии Shocks of Love, ориентированный на уход за собой/

Фелипе также отмечает, что можно использовать готовые средства на натуральной основе, например розовую воду, или огуречный лосьон.

Не забывайте пользоваться дезодорантом

Есть причина, по которой дезодорант является ключевым продуктом в повседневной жизни практически каждого человека: он содержит ингредиенты, которые, как доказано, борются с неприятными телесными запахами.

Рассмотрите возможность корректировки своей диеты

По словам Фелипе, пища, которую мы едим, тесно связана с нашим запахом. "Чем более натуральные и экологически чистые продукты мы потребляем, тем меньше приходится работать нашему кишечнику, чтобы все это переварить и тем приятнее становится наш естественный запах", — утверждает он.

Но это не значит, что вам нужно соблюдать строгую сыроедческую веганскую диету. Фелипе считает, что небольшие изменения, такие как сокращение потребления обработанных пищевых продуктов и соблюдение гидратации, изменят естественный запах вашего тела.

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Мэтью Милео, химик, бывший штатный эксперт по парфюмерии Chanel и основатель бренда по уходу за кожей Milèo New York, также рекомендует начинать каждый день с зеленого коктейля.

"Каждое утро я смешиваю зелень (кинза и петрушка обязательны). Добавьте лимон, лайм, мяту, семена чиа и любые фрукты по вкусу, и бац , ваш приятно пахнущий смузи готов", — советует Мэтью.

Попробуйте принять душ ночью

Если вы склонны принимать душ в течение дня, возможно, вы захотите прислушаться к совету Милео и отложить прием душа на вечер, чтобы дневной пот и грязь не оставались на вашей коже на ночь.

Избегайте антибактериальных продуктов

Хотя антибактериальное средство для мытья тела или очищающее средство кажется быстрым средством устранения некоторых причин неприятного запаха тела в зародыше, правда в том, что они могут испортить ваш микробиом, а также убить полезные бактерии, что иногда может привести к появлению неприятного запаха. Вместо этого выбирайте нежные продукты, которые очищают ваше тело, но не разрушают природную защиту.

Добавьте немного аромата своим простыням

Принятие душа ночью и поддержание чистоты простыней во многом помогает вам хорошо пахнуть, но вы также можете улучшить этот эффект, добавив немного естественного аромата. "Прежде чем сменить простыни на неделю, я опрыскиваю свое постельное белье цветочными водами, такими как розовая герань, нероли и ладанник, которые всегда божественно пахнут", — говорит Милео. Он также рекомендует капнуть эфирного масла в сушилку, где сушаться простыни.

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Также можно нанести на подушки специальный спрей, который также поможет вам расслабиться: подойдут лаванда, ветивер и ромашка.

Тренируйтесь чаще

Хотя повышенное потоотделение может показаться нелогичным по сравнению с приятным запахом без духов, Фелипе говорит, что регулярные физические упражнения на самом деле являются одним из наиболее важных способов улучшить естественный аромат вашего тела.

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"Чем больше вы потеете и орошаете естественные каналы вашего тела, тем чище будет исходный запах вашего тела. Думайте об этом как о детоксикации", — отмечает эксперт.

Напомним, ранее Фокус писал о духах, которые предпочитала Екатерина Медичи. Этот изысканный аромат все еще продается в старинной флорентийской аптеке, где их когда-то и изобрели.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.