Термозащита и нечастое мытье: как ухаживать за волосами зимой

В холодное время года стоит более тщательно подходить к вопросу ухода за волосами. Надо их хорошо высушивать и наносить дополнительные средства.

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Зимой волосы особенно страдают от погоды и перепадов температур. На улице — мороз, а в помещениях — намного теплее. Об особенностях ухода пишет The Economic Times.

Очищение

В холодное время года стоит не мыть волосы ежедневно, ведь таким образом вымывается естественный кожный жир, отвечающий за увлажнение. Также необходимо тщательно высушивать волосы перед тем, как выйти на улицу. Ведь, нарушив это правило, можно не только охладить волосы, но и простудиться самому. Шампунь стоит выбирать питательный или с пометкой "для сухих волос", он нежнее будет очищать ваши волосы.

Важно

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Увлажнение

Особое внимание стоит уделить увлажнению не только кожи, но и волос. Лучше выбирать шампуни с натуральными маслами. Также, если раньше этого не сделали, приобрести маски и бальзамы под ваш тип волос. Бальзам устраняет электризуемость, увлажняет и придает волосам дополнительный блеск. Стоит наносить средство по всей длине волос, обходя корни.

Кроме этого, можно обратить внимание на специальные масла для волос. Например, масло ши, авокадо и масло пшеничных зародышей.

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Термозащита

Чтобы уменьшить влияние фена и резких изменений температур на волосы, стоит пользоваться термозащитой. Также лучше прятать волосы под шапку, капюшон, шарф, делая выбор в сторону натуральных тканей.

Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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