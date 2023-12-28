7 ошибок во время приготовления еды в мультиварке: как их избежать

Мультиварка очень экономит время на кухне. Однако некоторые ошибки в приготовлении блюд в этом приборе способны существенно ухудшить вкус еды. Зная, что это за ошибки, их легко избежать.

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Мультиварка сейчас есть практически на каждой кухне, и ее практичность сложно переоценить. Она существенно єкономит время готовки, ее можно программировать, а разнообразие функций позволяет готовить в ней все, начиная от супов и заканчивая йогуртами и выпечкой. Однако есть несколько ошибок, которые многие допускают, используя эту технику, из-за чего блюда не всегда получаются такими, как хочется. Кулинарные эксперты перечислили эти ошибки и рассказали, как их избежать.

Слишком раннее добавление нежных овощей

По словам Стивена Чавеса, преподавателя шеф-повара Института кулинарного образования в Лос-Анджелесе, из-за длительного времени приготовления в мультиварке большинство овощей становятся переваренными и мягкими, если добавить их слишком рано.

"Это особенно верно в отношении более деликатных продуктов, таких как кабачки или горох. Таким образом, если ваш рецепт требует использования этих продуктов, лучше всего добавлять их в конце процесса приготовления, чтобы сохранить их текстуру и вкус", – советует Исамар Лил, разработчик рецептов из Флориды.

В свою очередь Чавес добавил:

"Если вы планируете смешать ингредиенты, как в супе-пюре, можно добавить все в начале. Между тем, волокнистые овощи, такие как лук и морковь, можно добавлять заранее, поскольку они хорошо сохраняют свою структуру. Но вы должны разрезать их на большие куски, чтобы они сохранили свою форму".

Также рекомендуется класть эти продукты на дно или по бокам мультиварки, так как они готовятся дольше, чем мясо.

Переполненная мультиварка

При приготовлении еды может возникнуть соблазн заполнить мультиварку доверху, особенно если нужно приготовить не одну порцию для большой компании. Однако слишком заполненная мультиварка не способствует качественному приготовлению пищи.

"Когда мультиварка слишком заполнена, она может нагревать пищу неравномерно. В результате некоторые части блюда могут пережариться, а другие остаться недоваренными. Это также может увеличить риск заболеваний пищевого происхождения, поскольку еда может не достичь безопасной температуры", – объяснила Исамар Лил.

Трейси Вайнтрауб, шеф-повар и основатель ресторана Gracebeing Fed в Лос-Анджелесе, отмечает еще и тот момент, что при переполненной мультиварке еда начнет разливаться по столу:

"В идеале вам следует заполнять мультиварку примерно на три четверти, чтобы было место для ингредиентов и жидкости для расширения".

Чем сильнее заполнена мультиварка. тем выше вероятность, что еда будет расплескиваться Фото: Getty Images

Использование мультиварки для разогрева пищи

Если нужно разогреть оставшуюся еду, не нужно для этого использовать мультиварку, даже если в ней есть функция подогрева.

"Медленный" аспект мультиварки — вот что делает разогрев еды проблематичным. Когда пища готовится сырой в мультиварке, ей требуется много времени, чтобы достичь минимальной внутренней температуры. Мультиварка также будет поддерживать эту температуру в течение нескольких часов, что убьет любые потенциально вредные бактерии. Если же вы разогреваете приготовленную еду, на ее нагрев уйдет не так много времени,и времени на уничтожение бактерий может не хватить", — говорит Вайнтрауб.

Уменьшение количества жидкости для супов и рагу.

При приготовлении супа или тушеного блюда в мультиварке использование того же количества жидкости может привести к водянистому и не очень приятному блюду.

"Из-за плотного закрытия мультиварок пар и соки будут скапливаться по мере нагревания еды. Жидкости также не будут так сильно испаряться. Чтобы избежать лишней жидкости, сначала уменьшите ее на 10–20 процентов, а затем корректируйте каждый раз, когда готовите блюдо по рецепту", – продолжает Вайнтрауб.

На веб-сайте Crockpot также отмечается, что для большинства рецептов мультиварки потребуется не более 1/2–1 стакана жидкости, поскольку медленное приготовление сохранит натуральные соки в мясе и овощах.

Если в мультиварке слишком много жидкости,блюда получаться водянистыми Фото: Getty Images

Не обжаривать мясо перед отправкой его в мультиварку

Еще одна ошибка в использовании мультиварки — не обжарить мясо перед добавлением его в прибор. Такой дополнительный шаг откроет путь к более равномерному приготовлению.

"Обжаривание мяса позволяет вызвать реакцию Майяра и карамелизацию на поверхности мяса, что придает ему больше вкуса и цвета", — уверен Стивен Чавес.

Закладка в мультиварку замороженных продуктов

Несмотря на длительное время приготовления в мультиварке, это не лучший прибор для приготовления замороженных продуктов. Их непосредственное добавление может значительно увеличить время, необходимое мультиварке для достижения безопасной температуры приготовления. Замороженные ингредиенты также могут охлаждать другие продукты в мультиварке. Поэтому рекомендуется размораживать мясо и мясо и птицу перед тем, как отправлять их в мультиварку.

Слишком раннее добавление свежих трав

Добавление свежей зелени с самого начала — ошибка, когда дело касается медленного приготовления.

"Как и овощи, свежие травы пережариваются и теряют свой вкус, если их готовить слишком долго. Лучше всего добавлять их в самом конце приготовления или в качестве гарнира.

Однако сушеные травы неплохо подойдут, если их добавить сразу. По словам Вайнтрауба, сушеные травы обычно выдерживают температуру и время приготовления в мультиварке. Процесс приготовления также поможет сушеным травам придать блюду аромат, поскольку они регидрируются и нагреваются.

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