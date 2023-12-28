Шоколадно-мятные чашечки: рецепт десерта для новогоднего стола

Шоколадный десерт станет изысканным завершением вашего новогоднего ужина, радуя гостей освежающим вкусом мяты. Простота приготовления делает его идеальным выбором для праздничного стола.

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Шоколадно-мятные чашечки — это изысканный и в то же время простой десерт, который добавит особого шарма вашему новогоднему столу. Он сочетает в себе богатый вкус шоколада и свежесть мяты, создавая неповторимое гастрономическое впечатление, пишет Rechi.

Ингредиенты

Для приготовления десерта понадобятся следующие продукты:

темный шоколад — 200 г;

сливки — 100 мл;

свежая мята — небольшой пучок;

сахар — 2 столовые ложки;

вода — 50 мл;

мятный ликер (по желанию) — 30 мл.

Приготовление

Шаг 1. Растопите темный шоколад на водяной бане или в микроволновке до гладкой консистенции.

Шаг 2. В небольшой кастрюле смешайте воду, сахар и мелко нарезанную мяту. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 5 минут, чтобы получился мятный сироп.

Шаг 3. Процедите сироп через сито, удалив листья мяты.

Шаг 4. Взбейте сливки до образования пиков.

Шаг 5. Аккуратно соедините растопленный шоколад с мятным сиропом (и мятным ликером, если используете).

Шаг 6. Осторожно введите взбитые сливки в шоколадно-мятную смесь.

Шаг 7. Разлейте готовую смесь по небольшим чашечкам или формочкам и поставьте в холодильник на 1-2 часа для застывания.

Шаг 8. Перед подачей украсьте десерт свежими листочками мяты или шоколадной стружкой.

Ранее Фокус писал о том, как приготовить горячий шоколад. Горячий шоколад станет отличным дополнением к новогоднему угощению и обязательно понравится всем вашим гостям.