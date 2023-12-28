Решит ряд проблем: почему и когда нужно снимать чехол с телефона

Часто люди заряжают свои устройства, не снимая чехлов. Впрочем, пренебрежение этим простым правилом приведет к ряду негативных последствий.

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Специалисты дали советы владельцам гаджетов, как улучшить процесс зарядки их смартфонов. Об этом пишет itech.ua.

Оказалось, что перед тем, как ставить свой гаджет на зарядку, стоит снять с него чехол, ведь это может привести к перегреванию устройства и другим неприятностям.

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Во время зарядки телефон обычно и так сам по себе нагревается, а чехол задерживает вентиляцию и не позволяет ему охладиться. Даже чехол, который идет в комплекте к гаджету и сертифицирован производителем, стоит снимать перед тем, как поставить его на зарядку.

Во время зарядки телефона стоит снимать с него чехол Фото: Pexels

Кроме перегрева, чехол может повлиять на скорость процесса зарядки и замедлить его. Если телефон чрезмерно нагревается, это сказывается на скорости восполнения заряда. А более долгий процесс зарядки гаджета негативно сказывается на показателях его аккумулятора.

Особенно стоит снимать чехлы, которые не рекомендованы производителями устройств.

Все это вместе приводит к "износу" батареи телефона, который станет заряжаться все медленнее. Поэтому и уменьшается сама производительность устройства.

Напомним, почему стоит не раскрывать своих секретов чат-ботам.

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