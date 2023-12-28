Салат с авокадо, помидорами и руколой: витаминный рецепт для праздничного стола

Салат с авокадо — идеальное дополнение к новогоднему меню. Он не только вкусный, но и прост в приготовлении.

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Салат с авокадо не только вкусный и питательный, но и добавит яркие краски в ваш праздничный ужин. Этот салат легко и быстро готовится, а сочетание авокадо с другими ингредиентами порадует гостей своим нежным вкусом, пишет Obozrevatel.

Ингредиенты

Для приготовления этого витаминного салата понадобятся:

авокадо — 2 штуки;

черри помидоры — 200 г;

рукола или микс салатных листьев — 100 г;

красный лук — 1 штука;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

бальзамический уксус — 1 столовая ложка;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

семена кунжута или грецкие орехи для декора.

Приготовление

Шаг 1. Авокадо нарежьте на крупные кусочки, а черри помидоры — пополам.

Шаг 2. Руколу или салатные листья промойте и обсушите. Красный лук тонко нарежьте полукольцами.

Шаг 3. Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.

Шаг 4. В салатной миске смешайте авокадо, помидоры черри, руколу и красный лук.

Шаг 5. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Посыпьте салат семенами кунжута или измельченными грецкими орехами для дополнительной текстуры и вкуса.

Вы также можете приготовить салат "Столичный" с курицей и консервированным горошком.