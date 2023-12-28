Почему кофе невкусный: 9 главных ошибок при приготовлении напитка

Чтобы приготовить вкусный кофе, важно использовать не только качественные зерна. На его качество влияет посуда, в которой он готовится, и ряд других факторов, которые многие не учитывают.

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Вкусный свежий ароматный кофе – гарантированно хорошее начало дня. Но часто бывает, что по какой-то причине его вкус после приготовления совершенно не такой, как ожидалось. Все дело в том, что во время варки могли быть допущены ряд ошибок, которые и повлияли на результат. Что это за ошибки, рассказали Джонатан Рубинштейн, основатель и генеральный директор Joe Coffee, и Калина Тео, соучредитель Coffee Project New York.

Предварительный помол кофейных зерен

Хотя кофе может пахнуть просто нереально, когда их размалывают в магазине, вкус будет испорчен, когда придет время заваривать кофе.

"Правило номер один: всегда измельчайте зерна свежими. Молотый кофе начинает терять вкус через две минуты после помола — представьте, каким он будет на вкус через две недели", — говорит Джонатан Рубинштейн.

Он рекомендует выбрать кофемолку с коническими или плоскими жерновами, и после того, как зерна будут помолоты, правильно отмерить кофе, чтобы получить желаемую крепость. Например, если вы готовите кофе во френч-прессе, используйте 2 столовые ложки кофе грубого помола на 1 чашку горячей воды.

Использование старых бобов

Несвежие бобы также не добавляют кофе вкуса. Как правило, из зерен, обжаренных в течение последних трех недель, получается незабываемый напиток, поэтому следует проверять дату обжарки. Старый кофе окисляется и теряет свои ароматические соединения, говорит Калина Тео.

"На вкус он будет почти как картон. Его все равно можно пить, но он будет не таким вкусным, как свежий", – подчеркивает она.

Не стоит брать для кофе зерна давней обжарки Фото: wikipedia

Хранение зерен кофе в морозильной камере

Хотя может показаться логичным хранить обжаренные кофейные зерна в морозильной камере, в конечном итоге это ошибка. Морозилка влияет на уровень влажности зерен, нанося ущерб первоначальному интенсивному вкусу.

"Лучше всего хранить бобы в контейнере, защищающем их от воздуха и влаги. Большая часть кофе, который вы покупаете в пакетиках емкостью 340 граммов, уже поставляется в идеальном контейнере для его хранения", – советует Рубинштейн.

Идея о том, что морозильная камера дольше сохраняет свежесть кофейных зерен, — это бабушкины сказки, добавляет он.

Использование воды низкого качества

Кофе на 98% состоит из воды, говорит Рубинштейн, поэтому это ключевой компонент процесса заваривания. Если вода имеет неприятный вкус, то и кофе будет таким же.

Недостаточная температура воды

Чтобы сварить ароматный кофе, вода должна иметь температуру 94 градуса Цельсия, объясняет Рубинштейн.

"Когда температура слишком низкая, ваш кофе получится недостаточно экстрагированным и будет иметь кислый вкус. И наоборот, если она слишком высокое, кофе будет переэкстрагирован и с горьким вкусом", – отмечает эксперт.

Качественная электрическая кофеварка уже запрограммирована на заваривание при нужной температуре.

Пить из чашки, которую трудно держать

Чашка имеет значение. Удовольствие, которое человек получает от чашки кофе, может быть весьма субъективным.

"Домашним пользователям я бы посоветовал приобрести кружку, которую удобно держать, и которая доставляет вам удовольствие при ее использовании. Форма кружки важна для улавливания ароматических соединений в мире кофейных соревнований, но когда вы дома, используйте кружку, которую легко мыть, и которая не слишком нагревается", – рекомендует Рубинштейн.

Выбирайте для кофе "правильную" чашку Фото: Freepik

Использование грязного кофейника

Обязательно выбросьте использованные фильтры и кофейную гущу и тщательно промойте оборудование перед тем, как заваривать следующую кофеварку.

"Кофейное масло будет оставаться в емкости и давать вкус прогорклого масла, если его не очистить должным образом", — говорит Тео.

Накипь

Правильный уход также влияет на готовый продукт. Поэтому, когда ваша кофеварка начинает пахнуть старым кофе или на ней образуется коричневый налет, пришло время очистить ее от накипи. Для этого необходимо смешать стакан дистиллированного белого уксуса и столовую ложку лимонного сока, а затем все долить водой. Вылить смесь в резервуар, включить кофеварку и запустить цикл заваривания, а затем все вылить и промыть кофеварку.

Хранение кофе в неправильной емкости

Вы когда-нибудь наливали себе вторую чашку и обнаруживали, что она остыла или стала горькой? Виновником может быть контейнер.

"После того, как кофе заварен, лучше хранить его в герметичном металлическом графине, а не в стеклянном графине с большим отверстием", — подчеркивает Рубинштейн.

Ранее Фокус писал, какой кофе самый полезный для здоровья.