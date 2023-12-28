Будто медитация: как получать радость от уборки

Перед праздниками традиционно нас ждет генеральная уборка дома — процесс нелегкий. Однако он может довольно благоприятно сказаться на психике в нашей быстрой и беспокойной жизни.

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Несмотря на то, что уборка обычно ассоциируется с неприятной обязанностью, которую хочется побыстрее выполнить, эксперты рассказывают, как получать удовольствие от самого процесса. Об этом пишет Real Simple.

Дает ощущение выполненного долга

Благодаря уборке мы "получаем конечный продукт", говорит Фуген Незироглу, доктор философии.

Во многих задачах мы не получаем конечный продукт, который можно было бы увидеть. Для Мишель Джесперсон, менеджера программы штата Калифорния в Уолнат-Крик, радость уборки приходит от этого ощутимого результата.

"Мое удовольствие в основном получено от чистого дома с упорядоченными и сложенными вещами", — говорит она.

Важно

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И это может иметь свои эффекты в других сферах нашей жизни, говорит Марла Дайблер, директор Центра эмоционального здоровья Большой Филадельфии.

"Когда мы достигаем такой цели, как мытье холодильника, мы получаем уверенность, что можем достичь успеха, что помогает нам браться за проекты в других сферах нашей жизни", — отмечает она.

Успокаивает ваш разум

Многие люди сказали, что уборка помогла им чувствовать себя более спокойно, и это является одной из причин, почему Ребекка Битон, доктор философии, основательница и директор Института управления тревогой и стрессом в Атланте, штат Джорджия, поощряет своих клиентов использовать уборку как терапевтическое средство.

"Очищение нашей внешней среды может вызвать у нас ощущение, что мы очищаем свою психику", — говорит Битон.

Фото: Budmir Jevtic/Shutterstock

Предлагает ощущение контроля

Жизнь в чистом пространстве "даёт нам ощущение контроля над окружающей средой, что приносит комфорт", — говорит Мария Пинг, студентка и мама двоих детей из Чикаго. Она даже убирает свой дом перед отпуском.

"Я люблю уезжать в отпуск, зная, что дом идеален, и когда я приду домой в понедельник, все будет выглядеть так же", — рассказывает она.

Женщина считает, что уборка может даже помочь людям "почувствовать больше контроля над окружающей средой, когда они чувствуют отсутствие контроля в других сферах своей жизни".

Уменьшает стресс

Тула Каррас, 43 года, соавтор журнала Self и независимая писательница в Бруклине, Нью-Йорк, переезжала и потратила несколько дней на генеральную уборку своей старой квартиры, чтобы вернуть депозит. Через несколько дней позвонил смотритель и сказал, что за 19 лет своей работы там он никогда не видел, чтобы арендатор оставлял квартиру такой чистой. Каррас поняла, что использовала уборку как способ справиться со "стрессом переезда".

Может быть формой медитации

В нашем быстром темпе жизни уборка может стать одной из возможностей остановиться и отдохнуть. Многие люди сказали, что уборка — это действительно расслабляющее занятие для них, независимо от того, слушают ли они музыку во время этого или просто позволяют своему мозгу отдохнуть от повседневных мыслей.

Напомним, в дубайском отеле во время уборки нашли кольцо за 800 тысяч долларов.

Также Фокус писал о техниках быстрой уборки квартиры.