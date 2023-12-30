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Вкусный салат с куриными сердечками: просто и доступно

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Фото: www.ua.yabpoela.com | Вкусный салат с куриными сердечками, огурцом и капустой

Приготовьте этот восхитительный салат с куриными сердечками, свежими огурцами и хрустящей капустой. Легкий в исполнении, этот салат подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

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Салат с капустой, куриными сердечками и свежим огурцом очень прост в приготовлении и невероятно вкусный! Куриные сердечки идеально гармонируют со свежими овощами, а пикантность твердого сыра отлично дополняет общий вкус. Рецептом простого и быстрого в приготовлении салата поделился сайт "ЯБ Поїла".

По желанию вы можете добавить немного зелени и чеснока, а также заменить белокочанную капусту пекинской.

Ингредиенты на 4 порции

  • Капуста белокочанная – 400 г;
  • Сердечки куриные – 500 г;
  • Огурец – 1 шт.;
  • Лук красный – 1 шт.;
  • Сыр твердый любой – 100 г;
  • Майонез – по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый – по вкусу;
  • Лист лавровый – 2-3 шт.

Приготовление

  1. Подготовьте куриные сердечки, обрезав все лишнее.
  2. Отварите их в подсоленной воде с лавровым листом до полной готовности, около 40-45 минут после закипания.
  3. Дайте сваренным сердечкам остыть прямо в бульоне.
  4. Тонко нашинкуйте капусту и поместите в салатник.
  5. Добавьте к капусте тонко нарезанный красный лук.
  6. Нарежьте свежий огурец соломкой.
  7. Порежьте сердечки тонкими ломтиками.
  8. Добавьте в салатник нарезанные огурец, сердечки и натертый на крупной терке сыр. Посолите и поперчите по вкусу.
  9. Заправьте салат домашним майонезом и хорошо перемешайте.
  10. Дайте салату настояться 10 минут перед подачей.

Подавайте этот аппетитный и питательный салат к столу и наслаждайтесь!

Напомним рецепт легкого салата с фетой и грейпфрутом. Салат идеально подойдет для тех, кто заботится о здоровье и следит за фигурой. А на его приготовление у вас уйдет всего четверть часа.

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