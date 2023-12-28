Просто и изысканно: рецепт рисовых блинчиков с красной рыбой
В блинчики необходимо добавлять просеянную рисовую муку. Тогда они будут более нежными и воздушными.
Если хочется чего-то изысканного и вкусного, чтобы перекусить или для легкого ужина, рекомендуем приготовить рисовые блинчики с рыбой. Они получаются очень аппетитными и выглядят так, что украсят не только будний, но и праздничный стол. Как их приготовить, рассказали в блоге "Простые рецепты каждый день".
Рисовые блинчики рыбой
Ингредиенты:
Для блинов:
- яйцо – 1 шт;
- молоко – 100 мл;
- мука рисовая – 2-3 ст. л.
Для начинки:
- красная рыба – 150 гр;
- огурец – 1 шт;
- творожный сыр – 100 гр.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать яйцо, молоко и постепенно добавлять просеянную муку. В идеале консистенция теста должна быть достаточно жидкой. По вкусу можно добавить соль и размешать тесто, пока она не раствориться.
На разогретой сковороде, смазанной маслом обжарить блинчики с двух сторон до готовности.
Рыбу и огурец нарезать длинными ломтиками. При желании огурец можно очистить от кожуры. Блинчики с одной стороны смазать творожным сыром, внутрь положить ломтики рыбы и огурца, свернуть блинчики в рулеты.
Готовые рулетики можно разрезать на 2-3 части и подавать к столу.
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