Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Лайт

Скорая помощь от переедания: рецепт диетического салата (видео)

диетический салат, еда, салат с пекинской капустой
Фото: kristinazizian/instagram

Салат получается вкусным и очень сытным. Его хорошо готовить в качестве разгрузочного блюда после праздников с обилием жирной и калорийной еды.

Related video

Поскольку в праздники большинство блюд очень сытные и калорийные, не помешает для разгрузки приготовить что-то полезное и с небольшим количеством калорий. Рекомендуем приготовить вкусный и сочный диетический салат по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Такое блюдо будет отличным вариантом для тех кто на правильном питании и хочет похудеть.

Диетический салат

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 200 гр;
  • отварная курица – 200-250 гр;
  • огурец свежий – 1 шт;
  • сваренные вкрутую яйца – 2 шт;
  • консервированный зеленый горошек – 100 гр;
  • зелень: зеленый лук, петрушка, укроп по желанию (можно не добавлять).

Для заправки:

  • сметана – 2-3 ст. л;
  • горчица – 1/2 ч. л;
  • чеснок – 1 зубчик (по желанию);
  • соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Все ингредиенты порезать и сложить в глубокую посуду, туда же добавить мелко порубленную зелень и горошек. Для заправки смешать сметану, горчицу, чеснок, соль и специи, затем вылить все к остальным ингредиентам и хорошо перемешать. При желании можно досолить или добавить больше специй.

Салат отлично утоляет голод и не грозит лишними граммами на талии.

Ранее Фокус писал, как правильно выбрать пекинскую капусту для салата.