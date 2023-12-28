Блестки, стрелки и яркие губы: топ-5 трендов для новогоднего макияжа

Эти идеи новогоднего макияжа, которые сделают вас в новогоднюю ночь самой красивой, стоит скопировать на 2024 год. Тренды ясны – это блеск и экстравагантность.

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Новый год будет отмечаться уже на этих выходных. И если вы собираетесь устроить вечеринку, то стоит сделать и праздничный макияж. Эксперты по макияжу рекомендуют использовать блестящие тени для век, помаду с металлическим блеском и блестящие хайлайтеры. Идеями поделились на сайте Сosmopolitan.

Поэтому, чтобы помочь вам создать потрясающий новогодний образ, был составлен список из 5 идей для новогоднего макияжа, которые можно опробовать 31 декабря. Обратите внимание на дымчатый макияж глаз, блестящие стразы и неожиданный макияж губ. Независимо от ваших планов на Новый год, в этом списке для вас найдется идея макияжа.

Смоки айс с драгоценными камнями

Макияж глаз Смоки айс никогда не выходил из моды. Он придает взгляду драматичности, а облику элегантности. Но этот макияж можно сделать более праздничным, если добавить немного страз. Секрет супер-простого нанесения заключается в использовании самоклеящихся драгоценных камешков.

Смоки айс со стразами

Также можно использовать стразы и без смоки айс.

Стрелки из страз

Просто сделайте стрелку из страз и накрасьте ресницы черной тушью.

Яркие губы

Хотите встретить Новый год со статусом крутой девчонки? Нанесите металлическую помаду, которая будет выглядеть уникальной и особенной в море блестящих образов. Самый простой способ примерить этот образ — нанести помаду вашего любимого яркого оттенка (например, великолепного фиолетового), а затем нанести сверху металлические тени для век. Или вы можете нанести прозрачную металлическую помаду или блеск, чтобы придать сияющий вид.

Губы с металлическим блеском

Также вы можете выбрать неожиданный черный макияж для губ. Он будет идеально сочетаться с вашими смоки айс со стразами и придаст вашему образу драматичности.

Черные губы

Просто не забудьте сначала обвести губы черным карандашом для подводки глаз (да, его безопасно использовать на губах — визажисты клянутся, что он продержится долго), а затем нанесите черную жидкую помаду . Не стесняйтесь очистить область вокруг рта небольшим консилером, чтобы выровнять морщинки.

Блестящие глазки к Новому году

Ух ты, блестки к праздникам?! Ожидаемо, но неизменно роскошно. Блестки — не новая тенденция, но они сохраняются из сезона в сезон по веской причине: с ними действительно чертовски красиво и весело играть. Покройте веки слоем праймера с блестками, затем нанесите рассыпчатые блестки для глаз.

Блестящие глазки к Новому году

Также можно сделать макияж Halo.

Макияж Halo

Тени для век Halo, также известные как "прожекторные" глаза, делают ваши глаза больше и эффект достигается за счет стратегического смешивания более темных теней на внутреннем и внешнем краях века, а затем нанесения светлых мерцающих теней на центр века и складку. Это чертовски красиво и гламурно.

Монохромный образ для Нового года

Ягодная помада для зимы почти обязательна, но ваш праздничный макияж необязательно должен соответствовать старым школьным правилам "смелые губы, нейтральные глаза", или наоборот.

Монохромный образ для Нового года

В этом году поиграйте с подходящим макияжем, сочетая бордовые губы с мерцающими бордовыми тенями для век. Или выберите другую цветовую гамму себе по вкусу.

Классический образ с красными губами

Время идет, но этот классический образ остается самым популярным для вечеринок: яркая красная помада и густые, трепещущие накладные ресницы. Чтобы образ выглядел современным, выберите красную помаду с полуматовым финишем (вместо сияющего), и приклейте несколько длинных ресничек в уголках глаз, чтобы придать взгляду загадочности.

Классический образ с красными губами

Напомним, ранее Фокус писал о губной помаде. Это привычная нам косметика имеет богатую историю и даже была предметом политических и религиозных баталий.