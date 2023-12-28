Быстро и эффектно: как сделать макияж за 2 минуты (фото)

Блогер предлагает сэкономить время, однако не отказываться от вечернего макияжа на праздники. Для этого нужны лишь несколько косметических средств.

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Одним из компонентов удачной новогодней ночи станет эффектный макияж, однако после приготовления блюд и генеральной уборки в доме может не хватить времени, чтобы выполнить его в популярных техниках. Блогер Мина Зибаи поделилась несколькими лайфхаками, с помощью которых можно быстро сделать вечерний нежный макияж всего за 2 минуты.

Для начала она закручивает ресницы с помощью специальных щипцов.

Затем на веки девушка наносит блестящие тени, что сделает взгляд более нежным и одновременно эффектным.

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После этого блогер предлагает обратить внимание на брови и расчесать их щеточкой.

Впоследствии она снова вернулась к ресницам и прокрасила их черной тушью.

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Скулы покрыли румянами, а губы стали акцентом образа с помощью карандаша и красного блеска.

Такой макияж подойдет практически любой женщине, ведь является легким и простым в исполнении. Техники от блогера являются быстрыми и помогают дополнить ваш праздничный образ нежным мейкапом, который к тому же будет легко смываться.

Напомним, как можно замаскировать морщины с помощью косметики.

Также Фокус писал о варианте прически для новогодней ночи.